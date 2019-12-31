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31декабря
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В честь Нового года Благовещенск озарился разноцветными огнями (фото, видео)

В честь Нового года Благовещенск озарился разноцветными огнями (фото, видео)

Благовещенск озарил новогодний салют. В честь праздника в небо на высоту до 200 метров были запущены разноцветные огни. Прогремело больше двух тысяч залпов.

Запустили фейерверк в 20:00. Зрители увидели в небе различные цветные шары, «волны», мерцания золота и серебра, пурпура и изумруда.

А до салюта на площади Ленина организовали праздничную программу. Работали интерактивные площадки, проводились конкурсы и игры, также горожане увидели лазерное шоу. Празднование Нового года продлится до 9 января. Ознакомиться с программой мероприятий можно по ссылке.

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#праздники

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