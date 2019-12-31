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31декабря
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сегодня, 19:52 2

В России хотят ввести презумпцию согласия на посмертное донорство органов

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти. Проект закона уже готов, ожидается его обсуждение. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Депутат отметил, что законодатели долго работали над этим проектом совместно с Минздравом и профессиональным сообществом, однако текст документа предстоит детально обсуждать, пишет РИА новости.

«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство – то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного – при определенных условиях – отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозг», – пояснил Морозов.

Парламентарий добавил, что в законопроекте прописана обязанность медиков после смерти мозга у пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы. Однако, если родственников нет, отметил депутат, то вопрос будет решаться с помощью консилиумов.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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    1 час назад

    Очень напоминает по стилю подготовку Олимпиады в Сочи. Весь мир занят разработкой производства органов из стволовых клеток и путем 3д - печати, а у России свой путь - пригласить Виктора Ана.

  • OT

    OT
    36 минут назад

    И выстроится очередь за авариями на дорогах, крушениях, террактах и просто по сговору устроеных крушениях чтоб заменить сердце старое на молодое.

    Фильм был такой, где показано скрытое спецучреждение, куда свозили самых отборных и здоровых якобы бесплатное и качественное курортное времяпрепровождение и конечно спецмедицина, которая затем их умертвляла ради изьятия здорового сердца.

    Снйчас что-то все на более современном уровне это решать будут.

    Это государство или спецсистема по мышевидным опытам над людьми?

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