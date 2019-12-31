В России хотят ввести презумпцию согласия на посмертное донорство органов

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти. Проект закона уже готов, ожидается его обсуждение. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Депутат отметил, что законодатели долго работали над этим проектом совместно с Минздравом и профессиональным сообществом, однако текст документа предстоит детально обсуждать, пишет РИА новости.

«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство – то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного – при определенных условиях – отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозг», – пояснил Морозов.

Парламентарий добавил, что в законопроекте прописана обязанность медиков после смерти мозга у пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы. Однако, если родственников нет, отметил депутат, то вопрос будет решаться с помощью консилиумов.