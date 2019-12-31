WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Пользователи смартфонов на базе Windows Phone лишатся доступа к возможностям WhatsApp уже после 31 декабря. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте мессенджера.

«Вы больше не сможете использовать операционные системы Windows Phone после 31 декабря 2019 года», – говорится в разделе FAQ, посвященном ответам на наиболее часто задаваемые вопросы пользователей.

Разработчики отмечают, что «некоторые функции могут перестать работать в любое время».

Кроме этого, 1 февраля 2020 года будет отключена поддержка WhatsApp для платформ Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старых версий обеих платформ. Создатели мессенджера рекомендуют использовать переходить на Android 4.0.3, iOS 9 и более свежие их версии, а также на устройства под управлением KaiOS 2.5.1, пишет RG.ru.