Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:28 0

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Пользователи смартфонов на базе Windows Phone лишатся доступа к возможностям WhatsApp уже после 31 декабря. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте мессенджера.

«Вы больше не сможете использовать операционные системы Windows Phone после 31 декабря 2019 года», – говорится в разделе FAQ, посвященном ответам на наиболее часто задаваемые вопросы пользователей.

Разработчики отмечают, что «некоторые функции могут перестать работать в любое время».

Кроме этого, 1 февраля 2020 года будет отключена поддержка WhatsApp для платформ Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старых версий обеих платформ. Создатели мессенджера рекомендуют использовать переходить на Android 4.0.3, iOS 9 и более свежие их версии, а также на устройства под управлением KaiOS 2.5.1, пишет RG.ru.

Просмотров всего: 291

#технологии

распечатать


Общество

В праздники Почта России предлагает воспользоваться сервисами-помощниками
Общество 3

В России насчитали более 1,5 миллиона машин с дефектами подушек безопасности

Общество

СИБУР помогает развивать у амурских школьников проектное мышление

Общество 1

В Приамурье уникальный мобильный «Кванториум» совершил первый рейс

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь