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В Амурской области 31 декабря поженились 35 пар

В Амурской области 31 декабря поженились 35 пар

31 декабря 2019 года в отделах и отделениях ЗАГС Амурской области скрепить свой союз пожелали 35 пар. В прошлом году таких пар было 19. А в 2017 году, когда в регионе впервые решили регистрировать браки в Новый год, поженились 36 пар, четыре из них – в новогоднюю ночь.

«В такой сказочный день все должно быть, как в сказке. Одна из пар Благовещенска прибыла на регистрацию на сказочной карете. А завершающая пара этого года пожелала зарегистрировать свой союз в Красном холле торгового центра "Острова". В 2019 уходящем году она стала 2 558 парой, зарегистрированной в отделе ЗАГС по городу Благовещенску и Благовещенскому району, что на 9 больше, чем в 2018. Первая пара 2020 года откроет счёт 1 января», – сообщили сотрудники ЗАГС в Инстаграме.

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Сегодня в канун Нового года в отделах и отделениях ЗАГС Амурской области скрепить свой союз узами брака пожелали 35 пар. В такой сказочный день, все должно быть как в сказке. Одна из пар г.Благовещенска прибыла на регистрацию на сказочной карете. А завершающая пара этого года пожелала зарегистрировать свой союз в Красном холле торгового центра Острова. В 2019 уходящем году, она стала 2558 парой, зарегистрированной в отделе ЗАГС по г. Благовещенск и Благовещенскому району, что на 9 больше , чем в 2018. Первая пара 2020 года откроет счёт 1 января. Уважаемые новобрачные! Поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам счастья, любви и взаимопонимания! Пусть этот чудесный день станет одним из самых счастливых дней в вашей семейной жизни. #ЗАГС#свадьба#праздник#новыйгод#Амурскаяобласть#Благовещенск#регион28

Публикация от Управление ЗАГС Амурской обл. (@zagsamur)

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#жизнь #праздники

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