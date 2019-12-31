В Амурской области 31 декабря поженились 35 пар

«В такой сказочный день все должно быть, как в сказке. Одна из пар Благовещенска прибыла на регистрацию на сказочной карете. А завершающая пара этого года пожелала зарегистрировать свой союз в Красном холле торгового центра "Острова". В 2019 уходящем году она стала 2 558 парой, зарегистрированной в отделе ЗАГС по городу Благовещенску и Благовещенскому району, что на 9 больше, чем в 2018. Первая пара 2020 года откроет счёт 1 января», – сообщили сотрудники ЗАГС в Инстаграме.