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31декабря
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сегодня, 18:15 1

Тигр из Амурской области победил в номинации национального фотоконкурса

Тигр из Амурской области победил в номинации национального фотоконкурса
Фото: leopard-land.ru

Четыре особо охраняемые территории Дальнего Востока благодаря удачным снимкам тигра и леопарда стали победителями в одной из номинаций национального конкурса «Фотоловушка-2019». В номинации «Кошачьи» победили несколько животных, в том числе из Амурской области (заповедник «Заповедное Приамурье»).

«Фотоловушка» – первый в мире конкурс, к участию в котором принимаются только изображения и видео, полученные с использованием фотоловушек в дикой природе. Его цель – показать возможности современных технологий и поощрить их применение в сфере наблюдения, изучения и охраны окружающей среды, пишет «Интерфакс».

Победителей определяли на основе открытого голосования с учетом мнения экспертного жюри. В конкурсе оценивались фото и видео в номинациях: «хищники», «кошачьи», «копытные» и «другие животные».

Церемония награждения победителей пятого национального конкурса «Фотоловушка-2019» пройдет 17 января в Москве в рамках открытия общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».

Дальневосточный леопард – самая редкая из крупных кошек на планете. В России эти животные обитают только в Приморском крае, при этом около 70 % хищников живут на территории национального парка «Земля леопарда». По данным на 2018 год, в России обитает 91 взрослый зверь и 22 котенка. Это на пять взрослых особей и на одного котенка больше, чем в 2017 году.

Амурский тигр – самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. Амурский тигр обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей России и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

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#животные #конкурсы

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    4 минуты назад

    Красавчик!

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