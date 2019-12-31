На Нижне-Бурейской ГЭС начали использовать солнечные батареи

Работа панелей обеспечит снижение затрат электроэнергии на собственные нужды Нижне-Бурейской ГЭС, что позволит увеличить полезный отпуск электроэнергии, повысить эффективность работы ГЭС.

«С началом работы солнечных модулей мы получили уникальный объект гибридной ВИЭ-генерации, – заявил глава РусГидро Николай Шульгинов. – Менее чем за год мы совместно с нашими партнерами из компании «Хевел» реализовали этот не имеющий аналогов в России проект: впервые в отечественной электроэнергетике солнечные панели установлены на территории ГЭС».

«Создание гибридной генерации с использованием существующей сетевой инфраструктуры позволяет достичь максимальной энергоэффективности с минимальными затратами. Уверен, что у таких проектов большое будущее», – заявил Игорь Шахрай, генеральный директор группы компаний «Хевел».

Солнечные модули общей площадью 6 700 квадратных метров размещены на территории гидроузла. Таким образом, для размещения солнечных энергоустановок расширения электросетевого хозяйства ГЭС и выделения земель не потребовалось.

С точки зрения развития солнечной генерации Амурская область – благоприятный регион с высоким уровнем инсоляции: в среднем 240 солнечных дней в году. Солнечные модули размещены на станционной площадке ГЭС с учетом максимальной солнечной активности.

В солнечной установке использованы современные гетероструктурные модули отечественного производства мощностью 370 Вт каждый. Солнечные элементы нового поколения с КПД ячейки более 23 % вырабатывают на 20 % больше электроэнергии, чем традиционные модули из поликристаллического кремния, и эффективно работают при высоких и низких температурах.

Подобные проекты по созданию объектов гибридной генерации сегодня активно реализуются на гидроузлах во многих странах. Преимуществами строительства таких объектов являются возможность использования существующей электросетевой и транспортной инфраструктуры, высококвалифицированных специалистов, а также отсутствие необходимости использования новых земель на нужды энергетики.

Нижне-Бурейская ГЭС на реке Бурее в Амурской области – вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии ГЭС выполняет роль контррегулятора, выравнивая неравномерные в течение суток расходы воды через крупнейшую на Дальнем Востоке Бурейскую ГЭС. Мощность станции – 320 МВт (четыре гидроагрегата), среднегодовая выработка электроэнергии – 1 670 миллионов кВт·ч. Нижне-Бурейская ГЭС была введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года.