Амурчан поздравили с наступающим Новым годом губернатор, министры, космонавты и даже олень (видео)
Амурчан поздравляют с наступающим Новым годом. Поздравления в социальных сетях опубликовали губернатор, министры, главы, председатели, пожарные, правоохранители, ученые, космонавты и даже «новогодний олень». На Амур.инфо обзор новогодних публикаций.
Поздравление опубликовал глава Минвостокразвития РФ, экс-губернатор Амурской области Александр Козлов.
«Уважаемые дальневосточники и северяне! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом! Желаю вам в 2020 году меньше слышать громких обещаний, а видеть больше реальных дел. Здоровья вам, успехов, с большим уважением к вашему труду и краю, в котором вы живете. Всех благ, с наступающим Новым годом», – поздравил дальневосточников Александр Козлов.
Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем поздравлении рассказал о значимых для региона событиях 2019 года. Он отметил, что и в 2020 году амурчанам предстоит решать сложные задачи.
«Дорогие друзья, скоро наступит новый, 2020 год. Этот праздник мы отмечаем по традиции в кругу семьи вместе с самыми хорошими друзьями. Мы вспоминаем год уходящий. В нем были и радостные, и грустные моменты. Ведь из них и состоит жизнь каждого из нас. Уходящий год во многом стал для Амурской области знаковым. Построен мост в Китай, запущен газопровод "Сила Сибири", начато возведение второй очереди космодрома Восточный, канатной дороги и взлетно-посадочной полосы в Благовещенском аэропорту. (…) У нас будет немало сложных задач в 2020 году. Следующий год принесет добрые дела, новые достижения и перспективы. Дорогие друзья, я желаю каждому из вас здоровья и благополучия. Пусть вас радуют ваши дети. Пусть все хорошо будет у родителей. Пусть сбываются ваши самые заветные мечты. Будьте счастливы, с Новым годом!» – сказал Василий Орлов.
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Пусть в старом году остаются проблемы и неприятности, а новый принесет счастье, исполнение желаний и самой заветной мечты! У нас большие планы, не так ли?😁 С праздником вас и ваши семьи, успехов, здоровья и благополучия в Новом году! #амурскаяобласть #новыйгод #губернаторамурскойобласти
Спикер Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов тоже поздравил амурчан с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством.
«Дорогие земляки, примите искренние поздравления с Новым годом и с Рождеством Христовым. Это самый любимый, светлый и волшебный праздник, с детства пахнущий хвоей и мандаринами, мерцающий огнями гирлянд, дарящий нам неповторимую сказочную атмосферу. 2019 год уходит. Для многих из нас он был непростым, но каждому преподнес и немало хороших моментов. Пусть 2020 год увенчает ваши труды успехом, подарит благополучие, укрепит веру в будущее, принесет любовь и счастье, добавит ярких и позитивных впечатлений в каждый прожитый день», – сказал Вячеслав Логинов.
Жителей Циолковского с наступающим Новым годом с МКС поздравили космонавты. Судя по видео, в космосе соблюдают новогодние традиции. На втором плане видна наряженная елочка и сетка с мандаринами.
«Мы, космонавты Роскосмоса, – Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Приветствуем всех жителей города Циолковский. В канун Нового года у вас открывается инженерный космический клуб "Наследники Циолковского", который станет дополнительной площадкой для развития детей и вовлечения их в ракетно-космическую отрасль», – сообщил Александр Скворцов.
«Новейший космодром Восточный. Это не только космическая гавань, но и город Циолковский, где рождается мечта полететь к звездам, познать неизведанное, создается фундамент будущего российской космонавтики. Поздравляем вас с наступающим 2020 годом!» – сказал Олег Скрипочка.
Жителей Мазановского района поздравил глава Михаил Пивень. Поздравление он записал у новогодней елки.
«Уважаемые жители Мазановского района! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья крепкого, долголетия, успехов, счастья семейного, благополучия в ваших семьях. Пусть все, о чем вы мечтаете, сбудется в 2020 году. Да хранит вас господь, мои дорогие. Счастья вам!» – сообщил Михаил Пивень.
Всех амурчан, «кроме браконьеров», поздравили с наступающим праздником сотрудники управления животного мира Амурской области от имени оленя, сфотографированного в Магдагачинском районе.
«Чудесный новогодний олень (ну ладно, олениха) поздравляет с наступающим праздником всех амурчан (кроме браконьеров). И желает всем много еды, теплого лета, а также исполнения заветных желаний и приятных сюрпризов. При фотосъемке пострадавших в рядах изюбриков и охотоведов нет», – говорится в поздравлении управления.
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Чудесный новогодний олень (ну ладно, олениха) поздравляет с наступающим праздником всех амурчан (кроме браконьеров😉). И желает всем много еды, теплого лета, а также исполнения заветных желаний и приятных сюпризов. При фотосъёмке пострадавших в рядах изюбриков и охотоведов нет. Магдагачинский район. Фото Александра Кузнецова. #приамурье #амурскаяобласть #живаяприрода #зима #природа #животные #копытные #изюбрь #магдагачинскийрайон #охота #олени
К поздравлениям присоединились и амурские пожарные. Пожарная часть Усть-Ивановки опубликовала фото у новогодней елки пожарного Деда Мороза.
«Уважаемые друзья! От лица пожарной части 41 села Усть-Ивановка разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом! Большущего вам счастья, крепкого здоровья и успехов в работе. А вашим семьям – процветания и достатка! С новым 2020 годом! Ура!» – сказано в сообщении.
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Уважаемые друзья! От лица пожарной части 41 с. Усть-Ивановка разрешите поздравить вас с наступающим Новым Годом! Большущего вам счастья, крепкого здоровья и успехов в работе. А вашим семьям процветания и достатка! С Новым 2020 годом! Ура! #FireDep41 #firefighter #fire #fireman #пожар #пожарные #2020 #сновымгодом #новыйгод #happynewyear #happynewyear2020 #благовещенскийрайон #амурскаяобласть #россия
Главы правоохранительных органов Амурской области тоже не забыли про поздравления.
«Уходящий год был насыщен событиями. Работники прокуратуры решили немало сложных и очень ответственных задач. Происходящие в регионе события потребовали от прокуроров полной самоотдачи, концентрации дополнительных усилий и самоотверженного труда. (…) Немало усилий предпринято, чтобы восстановить права жителей области, пострадавших от паводка, граждан, не получивших вовремя заработную плату. (…) В предстоящем году работники прокуратуры не сбавят темпа работы и сделают все возможное для укрепления законности и правопорядка в Приамурье. Хотелось бы от всей души пожелать, чтобы грядущий год ознаменовался только светлыми и радостными моментами, чтобы исполнились все мечты, желания и самые смелые планы», – так амурчан поздравил прокурор Амурской области Руслан Медведев.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! – самыми сказочными и волшебными праздниками! В уходящем году органами прокуратуры области приняты значительные усилия по всем без исключения направлениям надзорной деятельности. Уходящий год был насыщен событиями. Работники прокуратуры решили немало сложных и очень ответственных задач. Происходящие в регионе события потребовали от прокуроров полной самоотдачи, концентрации дополнительных усилий и самоотверженного труда. Прокуроры защищали интересы общества и государства, обеспечивали координацию работы всех правоохранительных органов области. Немало усилий предпринято, чтобы восстановить права жителей области, пострадавших от паводка, граждан, не получивших вовремя заработную плату. Под пристальным вниманием прокуроров оказались вопросы защиты прав малого и среднего предпринимательства, социальных, жилищных, трудовых прав граждан. В предстоящем году работники прокуратуры не сбавят темпа работы и сделают все возможное для укрепления законности и правопорядка в Приамурье. Хотелось бы от всей души пожелать, чтобы грядущий год ознаменовался только светлыми и радостными моментами, чтобы исполнились все мечты, желания и самые смелые планы. #прокуратураамурскойобласти #прокуроробласти #новыйгод
Начальник управления Росгвардии по Амурской области, полковник полиции Юрий Шишленин поздравил личный состав сотрудников и военнослужащих, ветеранов войск правопорядка и членов семей.
«В канун Нового года хочу поблагодарить весь личный состав за осуществление в течение 2019 года мероприятий по поддержанию правопорядка, обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью. Принятые меры позволили установить контроль за состоянием оперативной обстановки, предупредить совершение преступлений и противоправных деяний», – говорится в поздравлении главы ведомства.
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Уважаемые коллеги! Поздравляю вас, личный состав сотрудников и военнослужащих, ветеранов войск правопорядка и членов семей с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! 🎄 Завершен еще один год. Он стал частицей нашей прожитой жизни, был насыщен событиями и памятными для каждого из нас датами. Ни один не проходит бесследно, каждый даёт очень многое: жизненный опыт, мудрость, новые достижения в профессиональной деятельности. 🎄 Наступающий 2020 год будет не менее ответственным и напряженным. Нам предстоит всем вместе взяться за решение новых задач стоящих перед войсками национальной гвардии Российской Федерации. Впереди нас ждет кропотливая каждодневная работа, успех выполнения которой зависит от каждого из нас, но я уверен что мы сможем осуществить любые планы и проекты. 🎄 В канун Нового года хочу поблагодарить весь личный состав за осуществление в течение 2019 года мероприятий по поддержанию правопорядка, обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью. Принятые меры позволили установить контроль за состоянием оперативной обстановки, предупредить совершение преступлений и противоправных деяний. 🎄 Благодарю всех сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Амурской области, которые этот год жили делами, служа Отечеству демонстрируя при этом силу духа и профессионализм. 🎄 Слова искренней признательности адресую ветеранам за сохранение традиций, помощь в воспитании молодежи и наставничество. 🎄 От всего сердца поздравляю с Новым годом ваши семьи, родных и близких! 🎄 Пусть 2020 год оправдает самые добрые надежды и войдет в ваши дома и семьи с миром, добром и удачей, успехами и хорошим настроением! Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, преданности выбранному жизненному пути! 🎄 С Уважением, начальник Управления Росгвардии по Амурской области полковник полиции Юрий Шишленин #управлениеросгвардиипоамурскойобласти #фсвнг #росгвардия28 #2020 #новыйгод2020 #правопорядок #благовещенск
Амурские министры также записали видеопоздравления. В их числе министр образования и науки Светлана Яковлева.
«Дорогие друзья, уходит год 2019-й, скоро наступит 2020 год. Наступят новогодние праздники, новогодние каникулы, мы, как в детстве, ждем их. Преподаватели, наверное, смогут передохнуть, посвятить себя семьям, а ученики с радостью будут отдыхать на каникулах. Все мы, как дети, любим этот праздник», – сообщила Светлана Яковлева. В своем поздравлении она рассказала о главных событиях в сфере образования региона.
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки подготовил поисково-спасательный отряд «Гром». Новогодние волшебники пожелали, чтобы все люди стали добрыми и все были счастливы.
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Поздравляем с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с вами произошло то самое чудо, о котором вы все так мечтали. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаем, чтобы все вы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит вам удовольствие. Желаем достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хотим побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.
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