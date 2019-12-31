Амурчан поздравили с наступающим Новым годом губернатор, министры, космонавты и даже олень (видео)

Фото: Амур.инфо

Амурчан поздравляют с наступающим Новым годом. Поздравления в социальных сетях опубликовали губернатор, министры, главы, председатели, пожарные, правоохранители, ученые, космонавты и даже «новогодний олень». На Амур.инфо обзор новогодних публикаций.

Поздравление опубликовал глава Минвостокразвития РФ, экс-губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Уважаемые дальневосточники и северяне! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом! Желаю вам в 2020 году меньше слышать громких обещаний, а видеть больше реальных дел. Здоровья вам, успехов, с большим уважением к вашему труду и краю, в котором вы живете. Всех благ, с наступающим Новым годом», – поздравил дальневосточников Александр Козлов.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем поздравлении рассказал о значимых для региона событиях 2019 года. Он отметил, что и в 2020 году амурчанам предстоит решать сложные задачи.

«Дорогие друзья, скоро наступит новый, 2020 год. Этот праздник мы отмечаем по традиции в кругу семьи вместе с самыми хорошими друзьями. Мы вспоминаем год уходящий. В нем были и радостные, и грустные моменты. Ведь из них и состоит жизнь каждого из нас. Уходящий год во многом стал для Амурской области знаковым. Построен мост в Китай, запущен газопровод "Сила Сибири", начато возведение второй очереди космодрома Восточный, канатной дороги и взлетно-посадочной полосы в Благовещенском аэропорту. (…) У нас будет немало сложных задач в 2020 году. Следующий год принесет добрые дела, новые достижения и перспективы. Дорогие друзья, я желаю каждому из вас здоровья и благополучия. Пусть вас радуют ваши дети. Пусть все хорошо будет у родителей. Пусть сбываются ваши самые заветные мечты. Будьте счастливы, с Новым годом!» – сказал Василий Орлов.

Спикер Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов тоже поздравил амурчан с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством.

«Дорогие земляки, примите искренние поздравления с Новым годом и с Рождеством Христовым. Это самый любимый, светлый и волшебный праздник, с детства пахнущий хвоей и мандаринами, мерцающий огнями гирлянд, дарящий нам неповторимую сказочную атмосферу. 2019 год уходит. Для многих из нас он был непростым, но каждому преподнес и немало хороших моментов. Пусть 2020 год увенчает ваши труды успехом, подарит благополучие, укрепит веру в будущее, принесет любовь и счастье, добавит ярких и позитивных впечатлений в каждый прожитый день», – сказал Вячеслав Логинов.

Жителей Циолковского с наступающим Новым годом с МКС поздравили космонавты. Судя по видео, в космосе соблюдают новогодние традиции. На втором плане видна наряженная елочка и сетка с мандаринами.

«Мы, космонавты Роскосмоса, – Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Приветствуем всех жителей города Циолковский. В канун Нового года у вас открывается инженерный космический клуб "Наследники Циолковского", который станет дополнительной площадкой для развития детей и вовлечения их в ракетно-космическую отрасль», – сообщил Александр Скворцов.

«Новейший космодром Восточный. Это не только космическая гавань, но и город Циолковский, где рождается мечта полететь к звездам, познать неизведанное, создается фундамент будущего российской космонавтики. Поздравляем вас с наступающим 2020 годом!» – сказал Олег Скрипочка.

Жителей Мазановского района поздравил глава Михаил Пивень. Поздравление он записал у новогодней елки.

«Уважаемые жители Мазановского района! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья крепкого, долголетия, успехов, счастья семейного, благополучия в ваших семьях. Пусть все, о чем вы мечтаете, сбудется в 2020 году. Да хранит вас господь, мои дорогие. Счастья вам!» – сообщил Михаил Пивень.

Всех амурчан, «кроме браконьеров», поздравили с наступающим праздником сотрудники управления животного мира Амурской области от имени оленя, сфотографированного в Магдагачинском районе.

«Чудесный новогодний олень (ну ладно, олениха) поздравляет с наступающим праздником всех амурчан (кроме браконьеров). И желает всем много еды, теплого лета, а также исполнения заветных желаний и приятных сюрпризов. При фотосъемке пострадавших в рядах изюбриков и охотоведов нет», – говорится в поздравлении управления.

К поздравлениям присоединились и амурские пожарные. Пожарная часть Усть-Ивановки опубликовала фото у новогодней елки пожарного Деда Мороза.

«Уважаемые друзья! От лица пожарной части 41 села Усть-Ивановка разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом! Большущего вам счастья, крепкого здоровья и успехов в работе. А вашим семьям – процветания и достатка! С новым 2020 годом! Ура!» – сказано в сообщении.

Главы правоохранительных органов Амурской области тоже не забыли про поздравления.

«Уходящий год был насыщен событиями. Работники прокуратуры решили немало сложных и очень ответственных задач. Происходящие в регионе события потребовали от прокуроров полной самоотдачи, концентрации дополнительных усилий и самоотверженного труда. (…) Немало усилий предпринято, чтобы восстановить права жителей области, пострадавших от паводка, граждан, не получивших вовремя заработную плату. (…) В предстоящем году работники прокуратуры не сбавят темпа работы и сделают все возможное для укрепления законности и правопорядка в Приамурье. Хотелось бы от всей души пожелать, чтобы грядущий год ознаменовался только светлыми и радостными моментами, чтобы исполнились все мечты, желания и самые смелые планы», – так амурчан поздравил прокурор Амурской области Руслан Медведев.

Начальник управления Росгвардии по Амурской области, полковник полиции Юрий Шишленин поздравил личный состав сотрудников и военнослужащих, ветеранов войск правопорядка и членов семей.

«В канун Нового года хочу поблагодарить весь личный состав за осуществление в течение 2019 года мероприятий по поддержанию правопорядка, обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью. Принятые меры позволили установить контроль за состоянием оперативной обстановки, предупредить совершение преступлений и противоправных деяний», – говорится в поздравлении главы ведомства.

Амурские министры также записали видеопоздравления. В их числе министр образования и науки Светлана Яковлева.

«Дорогие друзья, уходит год 2019-й, скоро наступит 2020 год. Наступят новогодние праздники, новогодние каникулы, мы, как в детстве, ждем их. Преподаватели, наверное, смогут передохнуть, посвятить себя семьям, а ученики с радостью будут отдыхать на каникулах. Все мы, как дети, любим этот праздник», – сообщила Светлана Яковлева. В своем поздравлении она рассказала о главных событиях в сфере образования региона.

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки подготовил поисково-спасательный отряд «Гром». Новогодние волшебники пожелали, чтобы все люди стали добрыми и все были счастливы.