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сегодня, 14:59 0

В Благовещенске под Новый год пропал мужчина

В Благовещенске под Новый год пропал мужчина
Фото: instagram.com/psoamur

Амурчан просят помочь в поисках мужчины, который пропал в Благовещенске 30 декабря в районе улиц Горького – Новая. Информацию об этом в Инстаграме опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур».

Пропавший – Степанов Николай Васильевич 1971 года рождения. Приметы: рост 172 сантиметра, глаза карие, волосы седые. Особые приметы: отсутствует указательный палец на правой руке, шрам от запястья до локтя. Был одет: синяя куртка «Аляска», серая меховая шапка, завышенные сапоги, черные брюки в мелкую клетку.

Всех, кому известно местонахождение Николая Степанова, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 102 – полиция.

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