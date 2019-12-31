В Амурской области зарегистрирована инфекционная анемия лошадей

В Благовещенском районе в Усть-Ивановском сельсовете на территории конноспортивного клуба «Адмирал» 4 лошади заболели инфекционной анемией. Об этом сообщается в оперативной сводке на сайте правительства Амурской области.

Всего на территории клуба находятся 39 лошадей. По информации управления ветеринарии Амурской области, 23 декабря по результатам забора крови поголовья специалисты потвердели данное заболевание. Проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий. Сначала заболела одна лошадь. Позже стало известно еще о трех заразившихся животных.

«По состоянию на 15:00 30 декабря по результатам анализов выявлено еще три особи (всего 4) с положительным результатом. Данные особи изолированы, проводилась дезинфекция предыдущих мест содержания», – говорится в публикации.

Глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин пояснил Амур.инфо, что для других хозяйств и населения заболевание не представляет опасности.

«Клуб расположен автономно – между Черемхово и Усть-Ивановкой, там огорожено все. Он отдален от поселений на расстояние около 2 километров. Сейчас там введен карантин. Все изолировано. У ветеринарных врачей под контролем. Ведется наблюдение. Взяты все анализы. Все проинструктированы. Населению и другим хозяйствам заболевание не угрожает. На территории сельсовета раньше такого заболевания не было, это впервые», – сообщил Александр Лимайкин.

По информации из открытых источников, инфекционная анемия – это остро и хронически протекающая болезнь однокопытных, вызываемая вирусом. У животного наблюдается лихорадка, анемия с уменьшением процента гемоглобина и количества эритроцитов. Нарушаются функции сердечно-сосудистой системы. У животного наступает упадок сил. Летальность при первичных вспышках колеблется от 20 до 80 %. Источником возбудителя инфекции являются больные лошади. В организм восприимчивых животных вирус попадает через кожу, слизистые оболочки, пищеварительный тракт.

«Это заболевание не очень часто возникает, но тем не менее практически в каждом регионе оно периодически появляется – и в Приморье, и в Хабаровске, в Новосибирске, в Забайкалье. Исход для лошади может быть разный – в зависимости от течения заболевания. На территории, где было зарегистрировано заболевание, наложены ограничительные мероприятия», – рассказал Амур.инфо начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.