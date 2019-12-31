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31декабря
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В новогодние праздники в Амурском общевойсковом объединении ВВО состоится более 150 мероприятий

В новогодние праздники в Амурском общевойсковом объединении ВВО состоится более 150 мероприятий
Фото: pixabay.com

В течение новогодних праздников в воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, пройдет более 150 культурно-досуговых мероприятий.

В гарнизонных домах офицеров будут организованы офицерские собрания, балы, вечера отдыха для военнослужащих и членов их семей. Дети смогут посещать многочисленные новогодние представления, утренники и елки.

Для военнослужащих срочной службы организованы праздничные концерты, экскурсии в музеи боевой славы соединений и воинских частей, краеведческие музеи. Спланированы проведение спортивных праздников, конкурсов художественной самодеятельности, просмотры видеофильмов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #Новый год #праздники

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