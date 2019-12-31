В Амурской области открыта шестая ледовая переправа

Фото: 28.mchs.gov.ru

Шестая по счету ледовая переправа заработала на территории Амурской области. Ледовая дорога проложена по реке Зее между Свободным и Введеновкой.

По состоянию на 31 декабря, в Амурской области оборудовано пять ледовых переправ, предназначенных для движения автотранспорта, и одна – пешая.

В дальнейшем планируется открыть еще четыре ледовые переправы. В Мазановском районе будет работать одна переправа: Введеновка – Экимчан – подъезд к поселку Ивановский на реке Селемдже. В Шимановском районе спланированы две ледовые дороги через реку Зея, которые свяжут Ураловку с Кухтериным Лугом и два берега села Чагоян. В Михайловском районе появится одна переправа, она обеспечит международные перевозки через реку Амур между приграничными населенными пунктами Поярково и Сюньке (КНР), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Ведомство напоминает жителям и гостям региона о том, что необходимо соблюдать правила при передвижении по ледовым переправам. Не стоит пользоваться несанкционированными переправами.