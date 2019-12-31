С космодрома Восточный в 2020 году хотят запустить пять ракет

Фото: Амур.инфо

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин вышел на связь с космонавтами Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой, находящимися на МКС. Он поздравил их с наступающим Новым годом, а также поделился успехами ракетно-космической отрасли в 2019 году и планами на будущий год. Речь шла и о космодроме Восточный.

Как пишет РИА Новости, НАСА вело трансляцию переговоров Дмитрия Рогозина с космонавтами.

Гендиректор Роскосмоса сообщил Скворцову и Скрипочке, что Россия в этом году выполнила 25 пусков ракет космического назначения, все из которых были полностью успешными. Рогозин отметил, что в 2020 году планируется продолжить этот успешный тренд, причем следующий год в этом смысле будет еще более интенсивным. На космодром Восточный доставлены пять ракет-носителей, запуск которых запланирован на 2020 год.

Рогозин также рассказал о возведении на Восточном стартового комплекса для ракеты «Ангара». В 2022 году его строительство предполагается завершить, а с 2023 года начать запускать тяжелую ракету «Ангара-А5». Он подчеркнул, что первый старт будет осуществляться с новым пилотируемым кораблем.

Кроме того, гендиректор Роскосмоса сообщил космонавтам, что в самарском РКЦ «Прогресс» собирают ракету «Союз-5» с двигателем РД-171МВ, предназначенную для коммерческого рынка пусковых услуг. Также, по его словам, планируется создание ракеты «Союз-6» с двигателем РД-180, который хорошо известен в США. С его помощью, сказал Рогозин, на ракете Atlas-5 был запущен беспилотный корабль Starliner, который не долетел до МКС.

Он отметил, что в России также ведутся работы над ракетным двигателем на сжиженном природном газе.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Роскосмос планирует выполнить около 50 космических пусков в 2020 году.