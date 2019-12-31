Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость
сегодня, 15:08 2

С космодрома Восточный в 2020 году хотят запустить пять ракет

С космодрома Восточный в 2020 году хотят запустить пять ракет
Фото: Амур.инфо

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин вышел на связь с космонавтами Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой, находящимися на МКС. Он поздравил их с наступающим Новым годом, а также поделился успехами ракетно-космической отрасли в 2019 году и планами на будущий год. Речь шла и о космодроме Восточный.

Как пишет РИА Новости, НАСА вело трансляцию переговоров Дмитрия Рогозина с космонавтами.

Гендиректор Роскосмоса сообщил Скворцову и Скрипочке, что Россия в этом году выполнила 25 пусков ракет космического назначения, все из которых были полностью успешными. Рогозин отметил, что в 2020 году планируется продолжить этот успешный тренд, причем следующий год в этом смысле будет еще более интенсивным. На космодром Восточный доставлены пять ракет-носителей, запуск которых запланирован на 2020 год.

Рогозин также рассказал о возведении на Восточном стартового комплекса для ракеты «Ангара». В 2022 году его строительство предполагается завершить, а с 2023 года начать запускать тяжелую ракету «Ангара-А5». Он подчеркнул, что первый старт будет осуществляться с новым пилотируемым кораблем.

Кроме того, гендиректор Роскосмоса сообщил космонавтам, что в самарском РКЦ «Прогресс» собирают ракету «Союз-5» с двигателем РД-171МВ, предназначенную для коммерческого рынка пусковых услуг. Также, по его словам, планируется создание ракеты «Союз-6» с двигателем РД-180, который хорошо известен в США. С его помощью, сказал Рогозин, на ракете Atlas-5 был запущен беспилотный корабль Starliner, который не долетел до МКС.

Он отметил, что в России также ведутся работы над ракетным двигателем на сжиженном природном газе.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Роскосмос планирует выполнить около 50 космических пусков в 2020 году.

Просмотров всего: 23

#космодром #космос

распечатать


Общество

Амурский центр управления полетами принял изображения с МКС
Общество 9

Роскосмос планирует выполнить около 50 космических пусков в 2020 году
Общество 4

Мобильный технопарк «Кванториум» побывал в Циолковском
Происшествия 7

Осудили и тут же выпустили обвиняемых в хищениях на строительстве Восточного
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • full

    full
    7 минут назад

    В заголовке глагол хотят не очень смотрится. Интереснее - планируют или мечтают.

  • Adolf

    Adolf
    10 секунд назад

    И назвать их поромантичнее: Прорыв N1, Прорыв N2 и ТД..

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь