В амурском селе более 20 лет действует клуб любителей театра «Масяня»

Фото: из личного архива Виты Барановой

В Амурской области в преддверии Нового года во многих селах для взрослых и маленьких жителей подготовили праздничные программы. В косицынском Доме культуры Тамбовского района новогоднее представление готовит коллектив клуба любителей театра «Масяня».

Клуб существует с 1997 года, правда, свое звучное нынешнее название приобрело чуть позже – в 2002 году.

«"Масяня" – серия флеш-мультфильмов, созданная художником Олегом Куваевым о забавных персонажах студенческого возраста, более известных под своими прозвищами – Масяня, Хрюндель и Лохматый. Масяня – это обычная, особо не блещущая талантами и красотой девица, живущая той же обычной жизнью, что и мы все. Единственное, что ее отличает – это непобедимое жизнелюбие. И вот это жизнелюбие и позитив стали основными в выборе названия у участников театрального коллектива», – говорится в брошюре, посвященной коллективу.

В начале своей деятельности коллектив был небольшой, он состоял всего из четырех человек, включая бессменного руководителя коллектива Виту Баранов. Сейчас она является завфилиалом села Косицино МАУ Тамбовский РДК.

Всего же за время существования коллектива участие в нем приняли более двадцати человек, которые сыграли более чем в тридцати театральных постановках, большинство из которых – авторские.

В Доме культуры рассказывают, что актеры для находки нужного образа – интонации, внешнего вида, мимики, пластики – нередко пересматривают старые сказки, фильмы, телепередачи, в зависимости от того, что требуется в конкретной постановке согласно задумке режиссера. При этом все костюмы для выступлений шьют сами, этим занимается одна из участниц коллектива.

Также «Масяня» – постоянный участник районного смотра театрального искусства и неизменно занимает призовые места.

На каждый Новый год театральный коллектив всегда готовил два спектакля – для взрослых и детей ,и вскоре ребята сами изъявили желание участвовать в подготовке представлений. Так возник коллектив-спутник «Кракозябра» для юных актеров.

Об участниках клуба «Масяня» говорят: артисты из народа. И у них действительно нет специального образования, титулов или званий. При этом все их премьеры неизменно собирают аншлаги.