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31декабря
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Стало известно, на сколько уменьшилась численность амурчан в 2019 году

Стало известно, на сколько уменьшилась численность амурчан в 2019 году
Фото: pixabay.com

В уходящем 2019 году амурчан стало еще меньше. Амурстат опубликовал сведения об ожидаемой численности населения на 1 января 2020 года.

По предварительной оценке, ожидаемая численность постоянного населения Амурской области на 1 января 2020 года составит 790,2 тысячи человек. Таким образом, за 2019 год жителей региона стало меньше на 3 тысячи человек, или на 0,38 %. По информации на 1 января 2019 года, в Приамурье проживало 793,2 тысячи жителей. В 2018 году число амурчан уменьшилось на 5,2 тысячи человек.

«Общее снижение численности населения обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся, частично компенсировавшееся миграционным приростом. В 2018 году на долю естественной убыли приходилось 1 838 человек, или 35 % общей убыли населения», – говорится в сообщении ведомства.

Лишь в некоторых населенных пунктах Амурской области жителей стало больше. Это Благовещенск, Свободный, Тында, Шимановск, Циолковский и Благовещенский район. На остальных территориях произошло уменьшение численности населения.

Последний раз прирост населения в Амурской области фиксировался в 1989 году. Тогда в регионе проживал 1 057 781 человек.

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#жизнь

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