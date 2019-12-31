«Цифра» победила аналог: в Белогорске прекращает вещание последний частный телеканал Приамурья

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В Белогорске в свой 25-й день рождения закрывается частный телеканал «Город-ТВ». Первый эфир вновь созданной телекомпании состоялся ровно четверть века назад – 31 декабря, 1994 года. Его основатель Станислав Мелюков, сейчас он мэр Белогорска, а на тот момент был предпринимателем.

«25 лет назад в 8:00 в Белогорске появилось первое негосударственное телевидение – телекомпания "Видеосервис". ТВС... Эти три буквы настолько сплелись с историей города, что сейчас сложно сказать, кто кого менял – ТВС город или город ТВС. Так или иначе, ТВС (сейчас "Город-ТВ") оставил свой яркий след в развитии Белогорска. А в моей жизни точно. Сегодня последний день, когда в эфире вещает городское телевидение – "цифра" окончательно победила аналог. К сожалению, местным телекомпаниям не позволили вещать в "цифре", поэтому аналоговое вещание прекращается», – написал на своей странице в социальной сети Станислав Мелюков.

Об истории ТВС был снят 10-минутный фильм, размещенный на @budni.belogorsk и @amur.28.info. В фильме рассказывается, как зарождалось местное частное телевидение.

«Я занимался бизнесом, записывал видеокассеты, реализовывал их. И, в общем-то, в какой-то момент стало скучно. Помню я пришел к директору передающего центра. Говорю: "Здрасьте, я Мелюков, и я хочу в эфир". И он так на меня посмотрел и говорит: "Можно, плати деньги, и решим вопрос"», – поделился воспоминаниями Станислав Мелюков.

После этого разговора он отправился в Москву, где купил дорогой телевизионный пульт и много видеокассет с тогдашними популярными зарубежными фильмами. И квартира Станислава Мелюкова превратилась в студию.

Стать частью новой телевизионной команды хотели очень многие, на этапе становления на первый кастинг пришло около 150 человек. У тех, кто остался, опыта не было никакого – все пришлось создавать с нуля методом проб и ошибок.

В первых выпусках была реклама, объявления, концерты-поздравления, а также популярные тогда фильмы со знакомым многим одноголосым переводом.

«В начале и середине 90-х по телевидению нечего было смотреть и федеральным каналам нечем было платить за аренду передатчиков. Технические перерывы длились по 4 с лишним часа. ТВС заполнял эти плеши зарубежными фильмами: "Парк Юрского периода", "Судья Дред", "Побег из Шоушенка". Во время их трансляции улицы становились пустыми», – рассказывают авторы фильма.

В 1996 из квартиры студия переехала в бывший тир на автовокзале, где параллельно с другим программами стали делать и новости. В эфире поднимались злободневные темы, что не всегда нравилось власти.

Белогорская телекомпания одна из первых в области перешла на цифровое оборудование. Это произошло в ноябре 2001 года с приобретением современной на тот момент техники. В компании в свое время работали такие журналисты, как Рената Трушина, Светлана Майорова, Светлана Вакулович, Евгений Голубев и другие.

За 25 лет своей истории компания пережила серьезный экономический кризис – дефолт 1998 года, информационную войну, которая длилась больше 10 лет, с другой местной телекомпанией. И только «цифру» победить не удалось.

При этом само телевидение не исчезает, а уходит в интернет и соцсети, что подходит, конечно, далеко не всем зрителям.

«Особенно ТВС Будней не будет хватать старшему поколению, которое с интернетом не дружит. Моя мама 1940 года расстроится», – поделилась одна из жительниц Белогорска.

«Ком в горле. 25 лет. Вы лучшие», – пишут пользователи в соцсетях с горечью.