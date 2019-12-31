Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:33 1

Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор вводит временное ограничение на поставки цитрусовых из Китая. Такое решение было озвучено во время переговоров Россельхознадзора и Минсельхоза с главным таможенным управлением Китая.

В поставляемой продукции продолжают попадаться карантинные объекты – опасные вредители, сообщили в российском надзорном ведомстве. В связи с этим с 6 января для Китая вводится временный запрет на экспорт цитрусовых. Ограничение будет действовать до тех пор, пока китайская сторона не решит проблему, пишет РБК.

Ранее в ведомстве заявили о планах усилить карантинный фитосанитарный контроль за ввозом китайских цитрусовых и картофеля. Это произошло после визита российских представителей в Китай, где в ходе проверки выяснилось, что система контроля в стране работает «недостаточно эффективно». Всего за 2019 год в Россию оттуда ввезли семь зараженных партий цитрусовых и две — картофеля.

Просмотров всего: 560

#Китай #торговля

распечатать


В России и мире

Мужчина выжил при падении с 30 этажа благодаря рукавицам
Общество 2

Жительница Хэйхэ помогла потерявшейся пожилой амурчанке (видео)
Общество 14

Три пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод
Общество 1

На благовещенской границе усилили контроль за цитрусовыми, картофелем и бананами
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Вовремя!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь