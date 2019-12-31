Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор вводит временное ограничение на поставки цитрусовых из Китая. Такое решение было озвучено во время переговоров Россельхознадзора и Минсельхоза с главным таможенным управлением Китая.

В поставляемой продукции продолжают попадаться карантинные объекты – опасные вредители, сообщили в российском надзорном ведомстве. В связи с этим с 6 января для Китая вводится временный запрет на экспорт цитрусовых. Ограничение будет действовать до тех пор, пока китайская сторона не решит проблему, пишет РБК.

Ранее в ведомстве заявили о планах усилить карантинный фитосанитарный контроль за ввозом китайских цитрусовых и картофеля. Это произошло после визита российских представителей в Китай, где в ходе проверки выяснилось, что система контроля в стране работает «недостаточно эффективно». Всего за 2019 год в Россию оттуда ввезли семь зараженных партий цитрусовых и две — картофеля.