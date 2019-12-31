Амурчанин помог полиции задержать подозреваемого в разбое

В Бурее ранее судимый местный житель, 1964 года рождения, подозревается в совершении разбойного нападения на магазин. Задержать подозреваемого полицейским помог житель поселка.

Предварительно установлено, что днем вооруженный ножом мужчина в маске вошел в магазин. Угрожая женщине – продавцу, он похитил из кассы около 4 000 рублей. В это время в помещение вошел молодой человек. Увидев происходящее, он вмешался и удерживал злоумышленника до приезда сотрудников полиции.

Следователем МО МВД России «Бурейский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Подозреваемый заключен под стражу. Руководством местного отдела полиции рассматривается вопрос о поощрении амурчанина, оказавшего содействие полиции в задержании подозреваемого, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.