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31декабря
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сегодня, 10:54 0

В Приамурье изъяли почти 500 упаковок снюса

В Приамурье изъяли почти 500 упаковок снюса
Фото: zvportal.ru

Амурское управление Роспотребнадзора изъяло из оборота 488 упаковок (или 9 760 единиц) жевательных смесей. Ведомство проводит проверки на предприятиях торговли и общепита для незамедлительного прекращения продажи некурительной никотинсодержащей продукции.

Установлено, что по указанным на упаковке никотинсодержащих смесей адресам изготовителей производственные помещения отсутствуют: это или частные дома или разрушенные здания. Не удается установить и самих изготовителей, так как в большинстве это подставные лица, асоциальные граждане на которых оформлена предпринимательская деятельность.

Евразийская экономическая комиссии подтвердила что некурительная никотинсодержащая продукция относится к пищевой продукции, так как любая продукция, применяемая путем жевания, рассасывания (за исключением лекарств) в том числе никотинсодержащая является пищевой и,соответственно, объектом технического регулирования ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции». Обращение ее должно сопровождаться документами об оценке соответствия (свидетельства о государственной регистрации продукции или декларации соответствия).

Ответственность за реализацию товаров с нарушениями требований технических регламентов, том числе без документов об оценке соответствия, установлена часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ и для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией, для юридических лиц от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

О фактах реализации жевательных смесей с содержанием никотина можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (4162) 202-020 или круглосуточно по телефону оперативного дежурного: 8 (4162) 525629.

Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, высокая концентрация никотина становится причиной более быстрого развития толерантности, и практически молниеносного формирования зависимости. Особенно это касается подростков, среди которых использование никотинсодержащей продукции считается не только безопасным, но и модным.

Наиболее опасны последствия употребления никотинсодержащей продукции: повышенная агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде всего желудка, печени, полости рта, ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

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