В Благовещенске спасли дезориентированного фазана (видео)

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Сотрудники областного поисково-спасательного отряда спасли фазана. Птица ударилась о стену одного из домов в районе Зейской – Батарейной, была дезориентирована и упала в перегороженное решеткой подвальное место. Выбраться самостоятельно фазан не смог.

В службу спасения позвонили неравнодушные благовещенцы, они и попросили помочь птице. Спасатели с помощью удавки смогли подцепить птицу и вытащить из-за заточения. Потом, конечно ее отпустили на волю. Об этом амурские спасатели написали у себя в Инстаграме. Они также отметили, что за прошедшие сутки дежурная смена выезжала на вызовы 11 раз, среди которых ложное минирование и помощь населению. Ежедневно с 30 декабря спасательные службы области находятся в режиме повышенной готовности и готовы в любую минуту прийти на помощь.