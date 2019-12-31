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31декабря
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В Благовещенске спасли дезориентированного фазана (видео)

В Благовещенске спасли дезориентированного фазана (видео)
Фото: Скриншот видео

Сотрудники областного поисково-спасательного отряда спасли фазана. Птица ударилась о стену одного из домов в районе Зейской – Батарейной, была дезориентирована и упала в перегороженное решеткой подвальное место. Выбраться самостоятельно фазан не смог.

В службу спасения позвонили неравнодушные благовещенцы, они и попросили помочь птице. Спасатели с помощью удавки смогли подцепить птицу и вытащить из-за заточения. Потом, конечно ее отпустили на волю. Об этом амурские спасатели написали у себя в Инстаграме. Они также отметили, что за прошедшие сутки дежурная смена выезжала на вызовы 11 раз, среди которых ложное минирование и помощь населению. Ежедневно с 30 декабря спасательные службы области находятся в режиме повышенной готовности и готовы в любую минуту прийти на помощь.

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#животные #помощь

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Комментарии
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  • Зараза

    Зараза
    7 минут назад

    Этот фазан живёт не там, где его выпустили. В сторону инфекционной больницы выпускать его надо было. Как он теперь дорогу перейдет?

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