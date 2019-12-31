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На Благовещенск на парашютах спустились Дед Мороз и Снегурочка (фото)

На Благовещенск на парашютах спустились Дед Мороз и Снегурочка (фото)
Фото: Амур.инфо

30 декабря в Благовещенске приземлились парашютисты в новогодних костюмах. Дед Мороз, Снегурочка и еще несколько персонажей в красочных нарядах поздравили детей.

Действо, приуроченное к наступающему Новому году, произошло около 13:00 в районе улиц Воронкова – Василенко. На поле новогодних героев в это время уже ждали целыми семьями.

Вместе с детьми персонажи хлопнули хлопушки, а Дед Мороз со Снегурочкой поздравили детей с праздником и подарили подарки. Новогоднюю атмосферу создали с помощью нарядной елки и музыки.

Организаторами этого мероприятия выступили спасатели Региональной поисково-спасательной базы, занимающейся авиационно-космическим поиском и спасением. Как пояснил один из представителей организации, для спасателей это обычный ежедневный тренировочный прыжок. Мероприятие было организовано на добровольных началах.

Фото: ИА «Амур.инфо» / Василий Романенков

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#Новый год

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