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Слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 31 декабря

Слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 31 декабря
Фото: pixabay.com

31 декабря в южных и центральных районах Амурской области преимущественно без осадков. Дует западный, северо-западный ветер со скоростью 7…12 метров в секунду. Температура воздуха – минус 18…23, местами – до 29 градусов мороза.

В северных районах области местами пройдет слабый снег. Ветер западный, северо-западный 7…12 метров в секунду. Температура воздуха – минус 21…26 градусов, местами до минус 33.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 5…10 метров в секунду. Столбики термометров покажут до минус 20 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах области и города местами сохраняются снежный накат и гололедица.

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#погода

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