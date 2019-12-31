Топ-5 самых читаемых новостей на Амур.инфо в 2019 году

Фото: Амур.инфо

Амур.инфо подводит итоги года. В 2019 году журналисты агентства написали 17 260 новостей – это больше, чем годом ранее. В 2018 году в ленту новостей вышло 14 505 публикаций. Число просмотров страниц сайта за год выросло на 10 миллионов.

По данным liveinternet.ru в 2019 году публикации на Амур.инфо пользователи просмотрели 85 975 729 раз. При том что итог 2018 года – 75 621 858 просмотров.

Самой посещаемой новостью на Амур.инфо в уходящем году стала публикация за 14 ноября «Стрельба в центре Благовещенска: есть погибший и трое раненых». Эту новость читатели сайта просмотрели 213 446 раз.

Фото: Амур.инфо/Ольга Канюшкина

Второе место с результатом 132 060 просмотров заняла публикация «Какой продукт жизненно необходим диабетикам и гипертоникам, определили ученые». Несмотря на то, что новость была опубликована в 2018 году, пользователи читали ее весь 2019 год настолько активно, что она зашла в топ.

Фото: «Известия»

Третью строчку заняла новость, опубликованная 6 июня: «Девушка обняла парня и спасла ему жизнь». Ее пользователи сайта прочли 88 269 раз.

Фото: pixabay.com

Четвертая позиция у статьи «Соцсети: в роддоме Хабаровска новорожденной насильно сделали прививки». Новость была опубликована 10 августа, ее прочитали 78 279 раз.

Фото: pixabay.com

73 153 просмотра получила заметка за 21 мая «Пользователи Сети обнаружили самую сексуальную спортсменку в мире».

Фото: instagram.com/alicasmd/