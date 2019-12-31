В УФАС рассказали, почему в Амурской области выросли цены на бензин

В информации, предоставленной надзорному ведомству компанией АО «ННК- Амурнефтепродукт», говорится, что закупочные цены увеличились в октябре. В частности, 5 января 2019 года закупочная цена тонны бензина марки АИ-92 стоила 48 559,46 рубля. По данным на 1 ноября 2019 года цена составляла 54 421,20. Таким образом, тонна топлива подорожала с января по ноябрь на 12,1 %.

Стремительнее бензинов выросла закупочная цена на зимнее дизтопливо. По данным на 5 января тонна стоила 53 279,36 рубля. 1 ноября закупочная цена зимнего ДТ составила 62 858,40 рубля. Рост составил 17,9 %.

Свои данные антимонопольной службе предоставило ООО «РН - Востокнефтепродукт» (ПАО «НК Роснефть»). По данным этой компании на 18 марта 2019 года закупочная цена на АИ-92 составляла 49 613, 64 рубля за тонну. 4 ноября стоимость составила 50 291,40 рубля. Рост составил 1,4 %. По бензину АИ-95 рост за этот же период – 5,1 %. Закупочная стоимость зимнего дизтолива выросла на 13,1 % (с 50 948, 40 рубля до 57 637,20 рубля).

Кроме этого, нефтяные компании перешли на зимнее дизельное топливо, что в свою очередь тоже повлияло на увеличение розничной цены.

За период с начала февраля по начало ноября розничные цены обеих компаний повысились примерно одинаково. Бензин АИ-92 вырос в цене на 3,5 % (с 42 рублей до 43,45 рубля), бензина АИ-95 подорожал на 3,4 % (примерно с 44,50 рубля до 46 рублей), зимнее дизельное топливо – на 3,4 % (с 48 рублей до 49,65 рубля).

«Повышение розничных цен (…) не превышает средний уровень инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год», – говорится в ответе. В ведомстве отмечают, что в действиях компаний признаки нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

Как сообщало Амур.инфо, в начале ноября четыре депутата-дальневосточника Государственной думы РФ подготовили поручение, в котором сообщили о серьезной социальной напряженности из-за скачка цен на бензин и дизельное топливо. Народные избранники попросили от лица Госдумы сделать запрос в ФАС, чтобы получить информацию о результатах мониторинга цен и принимаемых мерах.

С такой инициативой выступили депутат от Амурской области Андрей Кузьмин, депутат от Хабаровского края Иван Пиляев, депутат от Приморья и Сахалина Андрей Андрейченко, депутат от Забайкалья Василина Кулиева. Однако тогда решение о поручении в Госдуме не приняли, поэтому Андрей Кузьмин подготовил запрос в ФАС от своего имени.