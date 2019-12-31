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Выбор читателей за 30 декабря

Выбор читателей за 30 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 30 декабря.

На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

В сети появилось видео, где мужчина волочит по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в нижнем белье. На кадрах видно, что она находится без сознания.

В Благовещенске снова «минируют» детсады

В Благовещенске вновь поступают сообщения о минировании детских садов. В настоящее время проводится эвакуация детей из нескольких дошкольных учреждений города.

Утраты 2019 года

Провожая год 2019-й, редакция ИА «Амур.инфо» по традиции называет имена тех, кого не стало в уходящем году. Информация подготовлена на основе данных информационных агентств и материалов, опубликованных в течение года на Амур.инфо.

Родные обвиняемых в убийстве Андрея Новокрещёнова не верят в их виновность

Родственники обвиняемых в убийстве главы Новобурейского Андрея Новокрещёнова ставят под сомнение результаты экспертизы, которая установила причастность двух жителей поселка к совершению преступления. По словам близких, у обоих обвиняемых есть алиби.

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#Обзор #интернет #СМИ

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