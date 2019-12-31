Выбор читателей за 30 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 30 декабря.

В сети появилось видео, где мужчина волочит по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в нижнем белье. На кадрах видно, что она находится без сознания.

В Благовещенске вновь поступают сообщения о минировании детских садов. В настоящее время проводится эвакуация детей из нескольких дошкольных учреждений города.

Провожая год 2019-й, редакция ИА «Амур.инфо» по традиции называет имена тех, кого не стало в уходящем году. Информация подготовлена на основе данных информационных агентств и материалов, опубликованных в течение года на Амур.инфо.

Родственники обвиняемых в убийстве главы Новобурейского Андрея Новокрещёнова ставят под сомнение результаты экспертизы, которая установила причастность двух жителей поселка к совершению преступления. По словам близких, у обоих обвиняемых есть алиби.