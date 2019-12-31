Спортивные итоги Амурской области 2019 года

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Редакция ИА «Амур.инфо» традиционно подводит итоги 2019 года, вспоминая события, связанные с Амурской областью и не только. На очереди – спорт. Спортивных новостей в 2019-м было немало.

12 января в селе Чигири торжественно открыли футбольный манеж. Сооружение является уникальным для Приамурья: подобных объектов в регионе раньше не было.

19 января на льду реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ прошли игры третьего международного хоккейного турнира «Содружество» с участием команд Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Сыграли два матча, в первом победу праздновали россияне, второй завершился ничейным счетом.

9 февраля под Благовещенском состоялись массовые соревнования «Лыжня России». Тогда на лыжи встали более двух тысяч человек.

В марте Амурская область гордилась достижениями своих спортсменов, которые стали победителями 16-го чемпионата мира по муай тай в столице Таиланда Бангкоке.

В апреле в Благовещенске состоялась «Битва чемпионов на Амуре–II» – одно из самых масштабных спортивных событий Амурской области. В 12 зрелищных поединках сошлись 24 сильнейших бойца по восьми видам боевых искусств и единоборств – ММА, бокс, вольная борьба, киокусинкай карате, кикбоксинг, рукопашный бой, боевое самбо.

Также в апреле очередную победу праздновал амурский самбист Самвел Казарян, который выиграл международный турнир по самбо, проходивший во Владивостоке. По итогам соревнований Казарян выполнил норматив мастера спорта международного класса и получил приз за лучшую технику.

27 апреля в Благовещенске в пятнадцатый раз прошел традиционный турнир по панкратиону «Вызов Амура».

В начале мая сообщалось об успехе юного каратиста из города Зея Матвея Плотникова – он завоевал серебряную медаль III Международного турнира по киокушинкай карате среди молодежи в Токио.

Также в начале мая футбольный клуб «Благовещенск» стал обладателем Кубка России по футболу-2019 среди любительских команд в зоне «Дальний Восток».

В начале июня в Благовещенске прошел второй марафон «Бег к мечте». На дистанции 5, 10 километров, а также на полумарафонскую и марафонскую дистанции длиной 21,1 и 42,2 километра вышли сотни человек.

В июне в Благовещенске состоялось открытие первого центра уличного баскетбола.

С 14 по 18 июня в городе Эмейшань (провинция Сычуань, Китай) прошел 8-й чемпионат мира по кунг-фу – традиционное ушу. В крупном соревновании приняли участие более 4 000 спортсменов из 48 стран. Победу праздновал амурчанин Денис Загибалов.

25 июня сообщалось, что благовещенец Антон Выдров в третий раз получил звание Айронмена. Это значит, что он преодолел «железную дистанцию» – 226 километров: вплавь, на велосипеде и бегом. Амурчанин участвовал в чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона в Австралии.

Также в июне Благовещенск принял соревнования по дрифту «РДС-Восток».

В июле в Благовещенске состоялась юбилейная «Ночь на колесах», организованная информагентством «Амур.инфо» совместно с федерацией мультиспорта «Амурбайк».

Тындинцы заняли второе место в международном авторалли «Шелковый путь», который проходил с 6 по 16 июля на территории трех стран.

Амурчанка Елена Сойникова завоевала две золотые медали на Европейских играх мастеров, которые прошли в итальянском Турине с 26 июля по 4 августа.

17 августа в Свободном состоялся необычный футбольный матч: сборная команда Свободного и Благовещенска сыграла против звезд – ФК «Старко». В итоге свободненцы и благовещенцы праздновали убедительную победу.

14 сентября скандинавская ходьба объединила два берега реки Амур. В Благовещенске и приграничном Хэйхэ состоялось международное спортивное мероприятие «Шаг во имя дружбы».

В сентябре в Благовещенске на дистанции «Кросса наций» вышли около 2 500 человек.

В начале октября сообщалось, что пауэрлифтер из Благовещенска Костас Телидис установил мировой рекорд на международном чемпионате в США. Также он взял два золота.

В октябре агентство писало о назначении Дмитрия Кутеки министром физической культуры и спорта Амурской области.

В ноябре была новость о том, что амурчане вошли в десятку сильнейших триатлетов России. По итогам года Дмитрий Саяпин и Антон Выдров стали третьим и шестым соответственно по стране. Это дает им право принять участие в чемпионате мира по триатлону на «полужелезной» дистанции в 2020 году в Новой Зеландии. Саяпин сможет участвовать в мировом чемпионате, который проводится на полной, «железной», дистанции на Гавайях.

Еще две новости ноября связаны с достижениями амурских спортсменов. Так, Владислава Чиканова из села Талдан Сковородинского района стала победительницей первенства мира по джиу-джитсу в Эмиратах. А офицер ДВОКУ Антон Рыжков в составе сборной России одержал победу на чемпионате мира по гиревому спорту в городе Новый Сад (Сербия).

Кроме того, 28 ноября сообщалось, что благовещенки установили мировые рекорды на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Финляндии.

7 декабря в Благовещенске прошел еще один турнир по современному панкратиону «Вызов Амура».