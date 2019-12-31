Нарколог: нет лечебной дозы алкоголя (видео)

Празднование Нового года, как правило, сопровождается употреблением алкоголя. Наркологи советуют ограничить его дозу и не смешивать напитки. О том, как безопасно для здоровья отметить праздник, редакции Альфа ТВ рассказала главный врач наркологического диспансера Лидия Рыбальченко.

«Новый год – это шампанское, это долгий праздничный стол, это новогодняя ночь, когда человек не спит, нарушается его биологический ритм. Это все вносит свою лепту. Самое главное, нужно помнить о том, что не стоит злоупотреблять спиртными напитками, какими бы они ни были, портить сам процесс встречи Нового года и последствия, которые могут возникнуть. Как нарколог, я обязана сказать, что лучше праздновать без алкоголя. На сегодняшний день есть безалкогольное шампанское, которое своим качеством абсолютно ничем не отличается. Поэтому, если есть какие-то проблемы со здоровьем, в первую очередь это проблемы с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом, лучше брать безалкогольное шампанское», – отметила медик.

Лидия Рыбальченко посоветовала в случае ухудшения самочувствия вызывать скорую или наркологическую службу диспансера. Связаться со специалистами можно по телефонам: приемный покой наркологического диспансера: 8 (4162) 77-67-04; горячая линия: 8 (4162) 77-67-01.

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