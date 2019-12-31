Чего желали амурчанам на Новый год бывшие губернаторы и мэры (видео)

«Мирного неба над головой», «Пусть все беды и несчастья останутся в прошлом», «Чтобы наши мечты сбылись» – эти и другие поздравления к Новому году звучали в адрес амурчан от экс-губернаторов Приамурья и мэров Благовещенска. Альфа ТВ сделал подборку самых душевных фрагментов.

«Желаю всем жителям области встретить наступающий Новый год в кругу близких и дорогих сердцу людей, отлично провести новогодние праздники. Хорошо отдохнуть и набраться сил», – желал амурчанам экс-губернатор Олег Кожемяко.

«Пусть все беды и несчастья останутся в прошлом. И пусть в следующем новом, 2010 году сбудутся все ваши желания и мечты. И мы вместе будем делать свою работу дальше. Мы будем жить в нашем прекрасном городе, делать его красивее, делать нашу жизнь лучше», – утверждал экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля.

Больше поздравлений в материале Альфа ТВ.