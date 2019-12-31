В Амурском областном доме народного творчества завелись новогодние мыши

Амурский областной дом народного творчества приглашает желающих зарядиться праздничной атмосферой. Сквер украшен детскими игрушками ручной работы, а в залах АОДНТ разместились интересные поделки. Дом творчества провел областной конкурс елочных игрушек «Новогодние фантазии» и выставку-ярмарку «Мышиный переполох».

Областной конкурс ёлочных игрушек «Новогодние фантазии» объединил участников из 17 муниципальных территорий: Благовещенска, Белогорска, Райчихинска, Свободного, Тынды, а также Архаринского, Благовещенского, Константиновского, Мазановского, Михайловского, Ромненского, Свободненского, Серышевского, Сковородинского и Тамбовского районов. Поступило 249 заявок на участие в конкурсных номинациях: «Детская поделка», «Семейная поделка», «Коллективная поделка». Возраст участников — от 5 лет и старше.

Самыми активными оказались воспитанники и педагоги школы-интерната № 8 Благовещенска для детей с ограничениями по слуху. Они подготовили более 40 работ.

Работы участников конкурса в течение месяца будут дарить праздничное настроение, встречая горожан на главной аллее сквера и на открытой площадке у входа в здание АОДНТ.

В фойе АОДНТ также работает областная выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Мышиный переполох». В ее создании приняли участие 27 мастеров из Благовещенска, Свободного, Архаринского, Благовещенского, Зейского, Константиновского, Мазановского, Ромненского и Тындинского районов. Возраст — от 18 лет и старше.

В новогодней экспозиции представлены мыши — символы 2020 года, выполненные в самых разнообразных направлениях. Это керамика, лепка, художественная обработка природных материалов, текстиля, вышивка, вязание, бисероплетение, валяние, роспись по дереву и другое.

В дни работы выставки посетители смогут не только увидеть, но и приобрести понравившиеся изделия участников — Народных мастеров Амурской области Евгении Намаконовой, Людмилы Пятышиной, Натальи Зайцевой, Ирины Морогиной.

Работа экспозиций продлится до 20 января 2020 года. Вход свободный (0+).

Подробнее о результатах конкурса – в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.