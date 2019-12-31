После новогоднего фейерверка в Благовещенске автобусы развезут горожан

В новогодний вечер 31 декабря с 18:00 до 20:30, в связи с проведением праздничных мероприятий на площади Ленина, будет ограничено движение транспортных средств по улице Ленина от улицы Пионерской до Шимановского. Движение городских автобусов будет организовано по параллельным улицам: Пионерской, Зейской, Шимановского.

Автобусы будут двигаться по следующим маршрутам:

№ 11, К: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

№ 2 (2а), 5, 8, 26, 39, 106: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.

№ 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского –Ленина и далее по маршруту.

№ 12: Шевченко – Ленина – Пионерская - Зейская и далее по маршруту.

К окончанию проведения фейерверка в 20:00 к площади им. Ленина будут поданы автобусы маршрутов № 1, 13, 15 (20), 26, 101, которые будут размещены по ул. 50-летия Октября на участке от ул. Ленина до ул. Зейская.

Отправление автобусов маршрутов № 8, 22, 106 от своих начальных остановочных пунктов будет осуществляться с задержкой по времени, в 20:20-20:25. Отправление автобуса маршрута № 19 от начального остановочного пункта будет осуществляться согласно действующему расписанию в 20:30, сообщает городская администрация.

Схема размещения автобусов