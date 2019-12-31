Гороскоп 31 декабря: Скорпионы проявят сочувствие, к Девам придут гости

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня Вы почувствуете небывалую легкость и опустошение. Чтобы придти в себя после бурной ночи – пролежите весь день на диване. В случае повышенной активности, Звезды советуют не пить спиртные напитки, а сделать упор на морсы и соки.

Телец. В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления выделиться или настаивать на своем мнении – возможно, новым планам и надеждам не суждено осуществиться в январе. Из-за резкого снижения жизненного потенциала коммерческие операции не принесут ожидаемой прибыли. Не исключены всякого рода ошибки и недоразумения, любовные разочарования.

Близнецы. События этого дня и общение с окружающими Вас людьми принесут ощущение покоя и комфорта. Если Вы отбросите в сторону все подозрения и проявите любовь к своему избраннику, то почувствуете себя на вершине блаженства. Возможно, вы на время забудете о служебных проблемах.

Рак. День связан с усвоением космической энергии.Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. Полезны групповые занятия, физические нагрузки. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя.

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Лев. Благоприятный день для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок в парке, водных процедур. Уделите внимание своему здоровью. Воздержитесь от тяжелой пищи и употребления крепких спиртных напитков. Во второй половине дня возможно получение приятного известия или заманчивого предложения, сулящего скорую выгоду.

Дева. День перемен, контактов и новых знакомств. Наиболее предприимчивые Девы отправятся в путешествие. Сегодня вполне возможен прием гостей. Вы можете доставить много приятных минут своим близким людям.

Весы. Неблагоприятный день для здоровья и путешествий. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми или представителями органов власти. Не исключено обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции. Нежелательно употребление спиртных напитков и мясной пищи.

Скорпион. День символизирует очищение, познание высших истин, обретение благодати. Благоприятно сочувствие и соучастие в проблемах ближних. Возможно, многие Скорпионы окажутся перед сложным выбором, касающимся направления их жизнедеятельности. Проявите сдержанность в чувствах и постарайтесь защитить себя от отрицательного воздействия непредсказуемых обстоятельств жизни.

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Стрелец. Сегодня все препятствия будут преодолеваться только настойчивостью и упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке ситуации. Благоприятное время для коммерческих сделок, покупок, рискованных предприятий. Женщин-Стрельцов ждет интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Мужчинам-Стрельцам напомнят о себе долги или нерешенные проблемы последних дней. Прекрасный день для любви и романтических встреч.

Козерог. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых Вы полностью разбираетесь. А лучше не беритесь ни за что важное и проведите время с семьей. Избегайте риска, работы с режущими инструментами,электроприборами — действуйте только проверенными способами.

Водолей. День обманов, иллюзий. Благодаря прирожденному такту, чуткости и внимательности, Вы сможете избежать многих проблем. Во второй половине дня возможна тревожная информация.

Рыбы. Сегодня большинство Рыб смогут преуспеть в делах и добиться успехов. Поэтому смело беритесь за любое дело. Возможно, что Вы будете терзаться внутренним беспокойством. От общения с давними друзьями вы получите заряд бодрости и оптимизма.

Астролог: Вальдемар Небоходцев