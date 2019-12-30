Российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

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Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Ранее гендиректор «Ростеха», куда недавно вошла ОАК, Сергей Чемезов заявлял, что самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель – это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», – сказал Слюсарь.

Он отметил, что в мире немного игроков, создающих гражданские самолеты, и все они с разной скоростью пришли именно к такой модели. «У нее есть экономические резоны – инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям. Ведь продукты представлены в одном сегменте – гражданские самолеты. Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет», – добавил глава ОАК.

По его словам, под ребрендингом следует понимать процесс, связанный с формированием Дивизиона гражданской авиации, в который вошел набор активов, занимающихся гражданскими проектами. Это Иркут, который реализует программу МС-21 и на базе которого «собирается» дивизион, ГСС – производитель SSJ100, ряд гражданских активов, пишет РИА Новости.

«Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было – объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ. Эти процессы требуют правильного рыночного позиционирования, которое бы объясняло корпоративные и технологические процессы, происходящие в отрасли», – пояснил Слюсарь.