Лера Кудрявцева показала себя без груди (видео)

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов. Видео звезда выложила в истории Инстаграма.

В коротком ролике Кудрявцева ест, затем наводит камеру на грудь, которая стала значительно меньше. «Ну нет у нас ананасов», – говорит она. В это время вокруг ее головы вращаются слова: «Все тлен. Жизнь – боль».

В конце декабря телеведущей пришлось перенести срочную операцию после того, как медицинский осмотр показал, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма. Кудрявцева назвала хирургическое вмешательство очень агрессивным.

Тем временем пластический хирург объяснила, что произошло с имплантом Кудрявцевой на самом деле. Ранее ведущая показала импланты, которые извлекли из ее груди.