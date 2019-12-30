Лера Кудрявцева показала себя без груди (видео)
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов. Видео звезда выложила в истории Инстаграма.
В коротком ролике Кудрявцева ест, затем наводит камеру на грудь, которая стала значительно меньше. «Ну нет у нас ананасов», – говорит она. В это время вокруг ее головы вращаются слова: «Все тлен. Жизнь – боль».
В конце декабря телеведущей пришлось перенести срочную операцию после того, как медицинский осмотр показал, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма. Кудрявцева назвала хирургическое вмешательство очень агрессивным.
Тем временем пластический хирург объяснила, что произошло с имплантом Кудрявцевой на самом деле. Ранее ведущая показала импланты, которые извлекли из ее груди.
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Зрелище конечно неприятное , но решила все же показать вам эту « чудесную» картинку , не для запугивания ради , а для понимания так сказать « катастрофы» . Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и понимание 🙏🏽.Понемногу прихожу в себя и готова ответить девочкам на вопросы .Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких либо решений , просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов . Хочу ещё раз повторить : 1 - Не существует пожизненной гарантии ни на новые , ни на старые имплантаты . Менять придётся в любом случае . 2 Узи не информативно 💯 , только МРТ с контрастом . 3. Существует болезнь « грудных имплантатов» более подробно вы можете почитать у @katia.txi и послушать истории девочек у @mammoplastika_sos ! И истории женщин всего мира @breast_implant_illness 4. Проходили исследования FDA - почитайте в интернете , будет полезно . 5. У меня ничего не болело , ничего не воспалялось , ничего не чувствовала , кроме как « поехала форма» одной груди ! Узи показывало только скопление жидкости , но не показывало разрыв . Поскольку в имплантате не вода , а каша из геля , вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости « ;((( НО это моя история , у вас все будет отлично 🤞Просто будьте здоровы и проверяйтесь ! Пластическим хирургам советую не нести « пургу» , что все так безопасно , понимаю , что это бизнес , но многие молчат и у нас не принято говорить об этом ! Но сейчас думаю настало время говорить и говорить громко !!!!! ❌
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