В Амурской области ввели запрет на продажу никотиновых смесей детям

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Губернатор Амурской области подписал постановление о запрете продажи детям продукции, содержащей никотин или его производные, не являющейся при этом табачными изделиями. Ранее ограничения не распространялись на указанные никотиносодержащие продукты, сообщили в правительстве области.

В постановлении рекомендуется управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области усилить надзор за продажей продукции, содержащей никотин или его производные. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской области необходимо довести эту информацию до сведения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ранее вопрос о регулировании продажи так называемых аналогов снюса поднимался на последнем заседании антинаркотической комиссии Амурской области. Тогда губернатор поручил профильным министерствам изучить опыт Башкирии и принять меры, чтобы оградить детей от употребления опасной для здоровья продукции.

Официально снюс запретили ввозить в Россию еще в 2015 году, но вещество стали поставлять под видом жевательного табака. Разновидностей очень много. Как отмечают специалисты, нетабачные аналоги снюса представляют собой сосательную или жевательную смесь, содержащую высокую дозу никотина. В одной пластинке такой смеси содержание никотина в несколько раз превышает количество, содержащееся в нескольких пачках сигарет. Его употребление вредно и может вызвать онкологическую патологию в ротовой полости при употреблении и даже острые отравления со смертельным исходом.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске в декабре медикам пришлось оказывать помощь школьнику, которому стало плохо после употребления снюса. У мальчика упало давление, и он потерял сознание. Ребенку вызвали скорую. Подобные случаи происходят и в других городах России. В Новосибирске, употребив снюс, умер 17-летний подросток, а в Алтайском крае мальчик 13 лет в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Между тем специалисты Роспотребнадзора начали изымать снюсы с прилавков. Это делается в соответствии с постановлением правительства РФ о запрете реализации подобного жевательного табака.