Амурский центр управления полетами принял изображения с МКС

30 декабря Амурский центр управления полетами принял участие в приеме изображений SSTV, полученных с Международной космической станции. Сеанс прошел в рамках эксперимента «О Гагарине из космоса». Изображения были посвящены памяти космонавтов Алексея Леонова, Валерия Быковского и Зигмунда Йена.

Передача SSTV с Международной космической станции стала возможна благодаря участию волонтеров ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) со всего мира.

Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Знаменательное событие состоялось в ходе полета корабля «Восход-2» 18–19 марта 1965 года. Его «прогулка» длилась 12 минут и 9 секунд. Второй космический полет Алексея Архиповича прошел в рамках программы «Союз-Аполлон» (15–21 июля 1975 года). В рамках этой миссии космический корабль «Союз-19» слился с американским «Аполлоном». Это было первое в истории слияние на орбите американских и советских кораблей. В 1970–1991 годах Алексей Леонов занимал пост заместителя командира Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Валерий Быковский участвовал в трех космических полетах. Впервые он полетел в космос в 1963 году на борту космического корабля «Восток-5». Спустя 13 лет, в 1976 году, он стал командиром экипажа корабля «Союз-22». В 1978 году он в третий раз отправился в космос в качестве командира космического корабля «Союз-31» во время полета на космическую станцию «Салют-6» в рамках программы «Интеркосмос».

Зигмунд Йен – первый и единственный летчик-космонавт из ГДР. 26 августа 1978 года в компании Валерия Быковского на борту космического корабля «Союз-31» отправился на космическую станцию «Салют-6» в рамках программы «Интеркосмос», сообщает пресс-служба АмГУ.