В Благовещенске водитель грузовика врезался в стоящую легковушку и скрылся

29 декабря 2019 года в 22:35 в Благовещенске произошло ДТП на регулируемом перекрестке Горького – Чайковского. Неустановленный водитель, предположительно находившийся за рулем грузового авто белого цвета, в кузове которого установлена белая ёмкость, напоминающая бочку, врезался в стоящий автомобиль Toyota Vitz.

В результате происшествия водитель автомобиля Toyota Vitz 1997 получил травмы. Водитель грузовика с места ДТП скрылся. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя.

Любую информацию об этом ДТП можно сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

«Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток», – сообщили в ГИБДД.