В Циолковском завершилось строительство бассейна

В Циолковском закончилось строительство бассейна. Сейчас проходит приемка работ. Для посетителей его должны открыть весной 2020 года.

Строительство спортивного комплекса, где находится бассейн, началось в Циолковском в 2006 году. Центр включает в себя большой и малый бассейны, зал для занятий фитнесом, помещение для игры в бильярд, зал для игры в настольный теннис и шахматно-шашечный клуб.

Большой бассейн длиной 25 метров с пятью дорожками весной примет первых пловцов. В 2011 году строительство бассейна было приостановлено и возобновилось только в 2018 году. На работы из муниципального бюджета был выделен 101 миллион рублей.

Как сообщало Амур.инфо, в 2019 году в Амурской области привели в порядок бассейн в селе Белогорье. Здесь капитально отремонтировали чаши и помещения, сделали косметический ремонт. На работы потрачено более 9,5 миллиона рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства РФ.