Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:05 0

В Циолковском завершилось строительство бассейна

В Циолковском завершилось строительство бассейна
Фото: www.gzt-sv.ru

В Циолковском закончилось строительство бассейна. Сейчас проходит приемка работ. Для посетителей его должны открыть весной 2020 года.

Строительство спортивного комплекса, где находится бассейн, началось в Циолковском в 2006 году. Центр включает в себя большой и малый бассейны, зал для занятий фитнесом, помещение для игры в бильярд, зал для игры в настольный теннис и шахматно-шашечный клуб.

Большой бассейн длиной 25 метров с пятью дорожками весной примет первых пловцов. В 2011 году строительство бассейна было приостановлено и возобновилось только в 2018 году. На работы из муниципального бюджета был выделен 101 миллион рублей.

Как сообщало Амур.инфо, в 2019 году в Амурской области привели в порядок бассейн в селе Белогорье. Здесь капитально отремонтировали чаши и помещения, сделали косметический ремонт. На работы потрачено более 9,5 миллиона рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства РФ.

Просмотров всего: 94

#спорт #строительство

распечатать


Общество 3

Амурчан просят не выходить к хоккейной коробке, где пройдет международный матч
Экономика 5

В Приамурье в 2020 году отремонтируют более 12 километров дорог

Общество

В Амурской области в 2019 году восстановлены права более 600 дольщиков
Спорт

Амурская федерация рукопашного боя закупила оборудование и бойцовский ковер
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь