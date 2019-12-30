Амурчан просят не выходить к хоккейной коробке, где пройдет международный матч

18 января 2020 года на реке Амур запланировано проведение четвертого товарищеского хоккейного матча между командами Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Для предупреждения возможных попыток нарушения режима госграницы амурчан попросили не выходить на лед, а том числе на территорию хоккейной площадки.

«Пограничное управление ФСБ России по Амурской области обращает внимание жителей приграничья, что с учетом специфики проводимых спортивных состязаний, хоккейная площадка оборудована непосредственно на линии границы и не предусматривает ее использование вне данного мероприятия», – сообщили в ПУ ФСБ России по Амурской области.

Допуск к месту проведения международного матча будет осуществляться только по специальным пригласительным билетам. Для остальных зрителей на набережной Благовещенска в районе пересечения улиц Краснофлотской и Мухина предусмотрен просмотр матча на установленном широкоформатном телевизионном экране.