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сегодня, 18:47 3

Амурчан просят не выходить к хоккейной коробке, где пройдет международный матч

Амурчан просят не выходить к хоккейной коробке, где пройдет международный матч

18 января 2020 года на реке Амур запланировано проведение четвертого товарищеского хоккейного матча между командами Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Для предупреждения возможных попыток нарушения режима госграницы амурчан попросили не выходить на лед, а том числе на территорию хоккейной площадки.

«Пограничное управление ФСБ России по Амурской области обращает внимание жителей приграничья, что с учетом специфики проводимых спортивных состязаний, хоккейная площадка оборудована непосредственно на линии границы и не предусматривает ее использование вне данного мероприятия», – сообщили в ПУ ФСБ России по Амурской области.

Допуск к месту проведения международного матча будет осуществляться только по специальным пригласительным билетам. Для остальных зрителей на набережной Благовещенска в районе пересечения улиц Краснофлотской и Мухина предусмотрен просмотр матча на установленном широкоформатном телевизионном экране.

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#спорт

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Комментарии
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  • full

    full
    1 час назад

    Нормально. О выходном объявляют за несколько дней, когда уже поздно корректировать планы, а о каком то хоккее за три недели, через которые уже никто не вспомнит, что там было тридцатого декабря.

  • full

    full
    1 час назад

    Нормально. О выходном объявляют за несколько дней, когда уже поздно корректировать планы, а о каком то хоккее за три недели, через которые уже никто не вспомнит, что там было тридцатого декабря.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Ну, хоть медийность свою повысят в рейтингах по пригласительным, а некачественные холопы и по ящику посмотрят, негоже с баринами рядом стоять"

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