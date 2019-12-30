Синоптик: в новогоднюю ночь сюрпризов ждать не стоит (видео)

С 29 на 30 декабря, по заверению синоптиков, была последняя морозная ночь в Благовещенске. Столбик термометра показал минус 30,5 градуса. В праздничные выходные морозы несколько спадут. Однако ждать теплой новогодней ночи, как в прошлом году, не стоит. 31 декабря будет до минус 28 градусов.

Значительное потепление синоптики прогнозируют с 1 января. Осадков в виде снега не ожидается. «Радует, что с 1 января эта холодная масса, которая стояла над Амурской областью больше 10 дней, смещается на восток. Начинается перемешивание атмосферы. И 1 января будет градусов 12-14. Следующая ночь на 2 января будет около 20-22 градусов мороза. Все новогодние праздники она будет в этих пределах – около 20 ночью, около 10-11 днем», – отметила заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

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#Альфа ТВ #Новый год

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Виктория Сытенко