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30декабря
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сегодня, 15:51 4

В Благовещенске продолжают поступать сообщения о минировании объектов

В Благовещенске продолжают поступать сообщения о минировании объектов
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 16:28

В областном центре Приамурья все еще поступают сообщения о минировании объектов здравоохранения Амурской области. Атаке виртуальных лжеминеров подверглись городские поликлиники № 2 и № 3, а также областная детская больница.

«Оперативные службы проверяют поступившую информацию, в детской областной больнице развернута эвакуация пациентов. Мероприятия проходят по отработанному ранее алгоритму», – сообщают в министерстве здравоохранения Амурской области.

Позднее в ведомстве проинформировали, что все сообщения проверили, факты минирования не подтвердились. Пациенты стационара АОДКБ вернулись в свои палаты. Все учреждения продолжили работу в штатном режиме.

Как сообщало Амур.инфо, сегодня уже были получены сообщения о минировании АОКБ, перинатального центра и благовещенской городской поликлиники № 1. В обоих случаях была проведена масштабная работа по проверке информации, факты не подтвердились.

Также из-за подобных сообщений пришлось эвакуировать детей и персонал из нескольких детских садов Благовещенска.

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#происшествия

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Комментарии
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  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    1 час назад

    Интересно а чем, так обязан Благовещенск и ДВ столь обильному вниманию в делах минирования?

    Почему именно этот регион?

    Почему в более крупных городах Западной и Центральной России отсутствует угроза?

    Есть внятные мнения?!

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    О Благовещенске на западе России не знают, а в хохляндии и подавно.

  • SANTA99

    SANTA99
    1 час назад

    ВО ВЛАДИКЕ ТАКОЕ ЖЕ ТВОРИТСЯ

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    32 минуты назад

    Руководители детсадов, говорят, еще вчера знали о лжеминированиях. Может силовики бюджет отбивают?

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