В Благовещенске продолжают поступать сообщения о минировании объектов

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 16:28



В областном центре Приамурья все еще поступают сообщения о минировании объектов здравоохранения Амурской области. Атаке виртуальных лжеминеров подверглись городские поликлиники № 2 и № 3, а также областная детская больница.

«Оперативные службы проверяют поступившую информацию, в детской областной больнице развернута эвакуация пациентов. Мероприятия проходят по отработанному ранее алгоритму», – сообщают в министерстве здравоохранения Амурской области.

Позднее в ведомстве проинформировали, что все сообщения проверили, факты минирования не подтвердились. Пациенты стационара АОДКБ вернулись в свои палаты. Все учреждения продолжили работу в штатном режиме.

Как сообщало Амур.инфо, сегодня уже были получены сообщения о минировании АОКБ, перинатального центра и благовещенской городской поликлиники № 1. В обоих случаях была проведена масштабная работа по проверке информации, факты не подтвердились.

Также из-за подобных сообщений пришлось эвакуировать детей и персонал из нескольких детских садов Благовещенска.