В Благовещенске ушло в суд дело водителя, сбившего насмерть девочку на Калинина

Фото: предоставлено очевидцем

Водителя обвиняют в совершении преступлений по двум статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», а также «Использование заведомо подложного документа». Уголовное дело расследовали следователи СУ УМВД России по Амурской области.

Резонансное ДТП произошло 7 августа около 18:00. По данным следствия, девочка переходила проезжую часть по разметке пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора, то есть не нарушала правил дорожного движения.

«Установлено, что водитель, управляя автобусом, при повороте направо при разрешающем сигнале светофора не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на пешехода – девочку 2012 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетняя погибла на месте происшествия», – сообщили в УМВД России по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в тот вечер девочка со старшим братом шла в библиотеку. Мальчик в аварии не пострадал.

«Я разговаривал с человеком, владельцем видеорегистратора. На записи видно, как водитель автобуса марки ПАЗ, маршрут № 31, при повороте направо не пропустил Анну. Допустив наезд на ребенка, протащил ее порядка 10 метров и остановился только через 10 метров после наезда. То есть от начала наезда до остановки проехал 20 метров», – рассказывал Амур.инфо в день происшествия родственник погибшей девочки.

Происшествие на регулируемом перекрестке вызвала общественный резонанс. Благовещенцы несли к месту гибели 6-летней Ани цветы и игрушки.

В ходе расследования проведены автотехническая и ряд судебно-медицинских экспертиз, изучены записи камер видеонаблюдения. На основании всех собранных данных следствие пришло к выводу о виновности водителя.

Также в ходе расследования установлено, что водитель имеет заболевание, являющееся противопоказанием к управлению транспортным средством, что и послужило причиной ДТП. Зная об этом обвиняемый приобрел медицинское заключение, в котором содержались заведомо ложные сведения о состоянии его здоровья, и в дальнейшем, в апреле 2019 года, использовал данный документ при замене водительского удостоверения.

Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд. В полиции уточнили, что обстоятельства, при которых водитель получил документ, содержащий заведомо ложные сведения о состоянии его здоровья, изучают следственные органы.