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30декабря
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В Приамурье вывоз мусора в праздники будут контролировать ответственные лица

В Приамурье вывоз мусора в праздники будут контролировать ответственные лица
Фото: pixabay.com

В новогодние праздники работа по обращению с ТКО в Амурской области будет поставлена на контроль. Для предупреждения нарушений при вывозе мусора каждым региональным оператором определены ответственные лица дежурных служб.

В период с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на территории Амурской области все вопросы, касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами, будут контролировать дежурные.

Кластер № 1 ( Зея, Тында, Сковородинский, Зейский, Магдагачинский, Тындинский районы), региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Спецэкомаш»: Кульгавый Андрей Николаевич, телефон: 8-999-681-48-86, Веденин Евгений Николаевич, телефон: 8-999-681-48-86.

Кластер № 2 ( Белогорск, Белогорский, Ромненский, Серышевский, Октябрьский районы), региональный оператор ООО «ТрансЭкоСервис».

31 декабря, 4 и 7 января Мандрова Ольга Владимировна, телефон: 8-914-572-96-63,

1 января Гущов Алексей Владимирович, телефон: 8-914-554-55-03,

2, 5 и 8 января Стрелкин Владимир Юрьевич, телефон: 8-914-569-95-40,

3 и 6 января Ивашко Светлана Владимировна, телефон: 8-914-607-81-39.

Кластер № 3 (Райчихинск, Прогресс, Архаринский, Бурейский, Завитинский, Константиновский, Михайловский районы), региональный оператор ООО «Жилищный эксплуатационный участок». Соболева Ирина Геннадьевна, телефон: 8-914-574-30-90, Колпакова Юлия Сергеевна, телефон: 8-961-953-32-16. Телефон диспетчера: 8 (416 47) 25-3-49.

Кластер № 4 (Благовещенск, Благовещенский, Ивановский, Тамбовский районы), региональный оператор ООО «Полигон».

31 декабря Ковалев Евгений Олегович телефон: 8 (4162) 77-44-00,

1, 2 января Голубь Ольга Сергеевна, телефон: 8 (4162) 77-44-00,

3, 4 января Липчанская Евгения Александровна, телефон: 8 (4162) 77-44-00,

5, 6 января Сафронова Наталья Николаевна, телефон: 8 (4162) 77-44-00,

7, 8 января Живцова Валерия Юрьевна, телефон: 8 (4162) 77-44-00.

Кластер № 5 (Свободный, Шимановск, Свободненский, Шимановский, Мазановский, Селемджинский районы и ЗАТО Циолковский), региональный оператор ООО «Спецавтохозяйство», контактный номер телефона: 8-914-611-03-04.

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#мусор #Новый год

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