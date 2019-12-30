Родные обвиняемых в убийстве Андрея Новокрещёнова не верят в их виновность
Родственники обвиняемых в убийстве главы Новобурейского Андрея Новокрещёнова ставят под сомнение результаты экспертизы, которая установила причастность двух жителей поселка к совершению преступления. По словам близких, у обоих обвиняемых есть алиби.
Как сообщало Амур.инфо, Андрея Новокрещёнова убили 2 года назад. Он не вернулся домой 2 ноября 2017 года. Позже нашли его сожженный автомобиль, а тело обнаружили у реки Дея. В деле об убийстве долгое время не было подозреваемых.
Но в конце октября по подозрению в убийстве главы поселка были задержаны двое местных жителей – 33-летний Артем и 29-летний Алексей.
Как выяснилось, оба имеют косвенное отношение к Новокрещёнову. Они родные братья женщин, ранее находящихся в отношениях с погибшим. Артем – брат экс-супруги Андрея Новокрещёнова – Евгении, а Алексей – брат Марии, с которой глава поселка жил на момент гибели.
По словам родных, подозрение на этих молодых людей пало по результатам ольфакторной экспертизы, то есть экспертизы следов пахнущих веществ из крови и пота человека.
«Как нам объяснил адвокат, на куртке и штанах Андрея нашли запах. И есть экспертиза по запаху», – рассказала Евгения, родная сестра Артема.
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Спустя ровно два года после жестокого убийства главы п. Новобурейский Андрея Новокрещенова следователи задержали и заключили под стражу двух подозреваемых - жителей того же Новобурейского, 33-х и 29-ти лет. Эта меры избрана Бурейским районным судом по ходатайству следователя. Напомним, в ноябре 2017 г. появилось сообщение об исчезновении Новокрещенова. Позднее был найден сгоревший автомобиль чиновника. Тело самого главы с признаками криминальной смерти обнаружили в районе моста через р. Дея в 12 км от федеральной автодороги «Чита-Хабаровск». На расследование убийства областная полиция пообещала бросить самые лучшие силы. По делу следователи опросили более 1000 человек, обращались к амурчанам за помощью в раскрытии преступления. Спустя два года! следствие решило провести ольфакторную экспертизу. А ведь для проведения ольфакторной экспертизы эти вещьдоки должны храниться в спецусловиях, явно, что 2 года назад о ней не думали. Где например, гарантия, что в кровь не впитался запах следователя, который с образцами работал как на месте преступления при сборе вещьдоков так и при заборе крови у подозреваемых? Никто не ознакомлен с материалами дела, при каких обстоятельствах были исследованы материалы для экспертизы, как отбирались с места происшествия, как они упаковывались, при каких условиях хранились запаховые вещи на протяжении 2-х лет! Еще нюанс: в суд можно будет заявить только экспертов – не вести же собак в суд для дачи показаний! Следствие за два года зашло в тупик, и экспертиза по запаху – единственная возможность напасть на след? Значит, этот прием дает 100% точности? Один из задержанных в день убийства (2 ноября 2017г.) в обед уехал со своей семьей из п.Новобурейский в г.Благовещкнск и вернулся в посёлок только 6 ноября. За эти 5 дней нахождения в городе встречался с различными людьми, то есть имеется масса свидетелей. Был на работе, сдавал ежемесячный отчёт. В частности, посещали крупные торговые центры города, где имеется видеонаблюдение. По словам следствия и биллинг говорит о его нахождении в городе. Что имеем на сегодня, по проверке алиби задержанных практически никакого движения – допросили всего пару свидетелей. =>>>#амуринфо
В день, когда ее брату и Алексею продлили меру пресечения и оставили в СИЗО Благовещенска до начала февраля, девушка вышла на одиночный пикет на центральной площади Новобурейского.
Родные и близкие задержанных ставят по сомнение полученные после этой экспертизы результаты. «Мы не можем до конца изучить, как отбирался и хранился материал, потому что экспертиза очень сложная. К вещдокам, которые потом на экспертизе используются, к ним предъявляются определенные требования по хранению, то ли в фольге либо в стеклянной банке, в общем в определенных условиях», – говорит супруга Артема Юлия.
«По поводу экспертизы – она очень неоднозначная и редко проводимая. Суть в том, что два года назад на месте преступления были изъяты какие-то улики, вещи потерпевшего. И для этой ольфакторной экспертизы вещдоки должны храниться специальным образом, есть всякие нюансы. У меня нет информации, как они это изымали. Есть вопросы к тому, как хранились улики, как они собирались и упаковывались. Поэтому и ставлю ее результаты под сомнение», – говорит жена Алексея Алена Татаренко.
Но главное, что заставляет родных сомневаться в виновности обоих мужчин, это то, что, по словам жен Артема и Алексея, у обоих на время совершения преступления есть алиби.
«Алексей – сотрудник Росгвардии. На работу на смену он заступал в ночь в половине седьмого, то есть как раз когда пропал Новокрещёенов. На работу муж добирается не сам на своей машине, а за ним приезжает наряд, полицейская машина. За ним приехали, все его видели, он дальше идет вооружаться в отдел полиции, тоже расписывается там в журнале. По-моему, там даже камеры есть. В это время все его видели. И сотрудники, кто его видел, – и на пульте, и начальство – они все написали объяснительные после его задержания», – сетует Алена.
«Мы были в Благовещенске всей семьей в этот день. Андрей был нашим родственником, и нас неоднократно вызывали на допросы в самом начале. Мы вспомнили все, что делали в этот день. Первого числа ко мне прилетела сестра из Москвы, а 2-го числа в обед мы поехали в Благовещенск. Были там в 4 часа дня, встречались с другом, заехали домой, поехали в магазин, где пробыли до 7 часов вечера. Третьего числа утром он сдавал ежемесячный отчет, сотрудники это подтверждают. В городе мы были до 6 ноября. Есть масса свидетелей», – рассказывает Юлия.
Мотив для совершения преступления – еще один повод для близких усомниться в виновности Артема и Алексея. По словам их жен, следствие полагает, что оба мужчины решили заступиться за родных сестер, которых якобы обидел Андрей Новокрещёнов. С первой супругой – Евгенией, действительно был не очень красивый развод.
«Нас в семье семеро и братьев много, они пытались с ним [Новокрещёновым] поговорить, но даже когда вывозили мои вещи из квартиры, ни у кого даже не было в мыслях вред нанести друг другу. Мирно поговорили и ушли. Я еще такой человек, что не выношу эти скандалы на люди», – говорит бывшая супруга погибшего и сестра Артема Евгения.
По словам жены Артема Юлии, в качестве мотива следствие рассматривает и ее увольнение из администрации, которой руководил погибший.
«Когда-то я работала в администрации. Но потом у Андрея был развод с супругой [Евгенией], появилась вторая семья, и, естественно, отношения уже были не настолько хорошими, как прежде. А девушка, с которой он на тот момент начал жить, она тоже работала в коллективе. И он все метался из семьи к девушке, и отношения в семье очень портились. И он меня попросил уволиться из администрации. Зимой 2016 года я уволилась. Сейчас следователь говорит Артему, что мотивом послужило то, что он уволил меня с работы. Так я нашла работу в тысячу раз лучше, в администрации я зарабатывала 13 тысяч – за что там держаться? В принципе, никаких обид вообще. Конечно, мне было неприятно, мне кажется, это любого бы обидело, что личные отношения перешли на рабочие. Но через несколько месяцев я нашла лучшую работу», – отвечает девушка.
Не согласна, что у брата был мотив убивать и сожительница Новокрещёнова Мария.
«Одна из версий следствия, что брат решил заступиться, потому что Андрей меня избивал, но такого не было. У Андрея и моего брата были нормальные отношения. Я не скажу, что они очень близко общались, потому что Андрей только начинал налаживать отношения с моими родственниками. У них не было ни конфликтов, ни приязненных отношений», – уверяет девушка.
Кроме того, абсолютно все опрошенные близкие Артема и Алексея в один голос утверждают, что молодые люди, обвиняемые в убийстве, не были знакомы.
Родные Артема в убийстве Андрея Новокрещёнова подозревают другого человека. По их словам, на него они указывали и следствию. Но ни к каким результатам это пока не привело.
«Мы, наоборот, с самого начала пытались помочь следствию, чтобы нашли реальных убийц. Надо слюну сдать? Пожалуйста. Полиграфы проходили. Если бы это сделали мы, на первом же полиграфе это бы показало. Но в итоге все повернулось против нас, и мы от этого просто в шоке», – признается брат Артема Александр.
Корреспондент Амур.инфо направил запрос в Амурское следственное управление для получения комментария.
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