Родные обвиняемых в убийстве Андрея Новокрещёнова не верят в их виновность

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Родственники обвиняемых в убийстве главы Новобурейского Андрея Новокрещёнова ставят под сомнение результаты экспертизы, которая установила причастность двух жителей поселка к совершению преступления. По словам близких, у обоих обвиняемых есть алиби.

Как сообщало Амур.инфо, Андрея Новокрещёнова убили 2 года назад. Он не вернулся домой 2 ноября 2017 года. Позже нашли его сожженный автомобиль, а тело обнаружили у реки Дея. В деле об убийстве долгое время не было подозреваемых.

Но в конце октября по подозрению в убийстве главы поселка были задержаны двое местных жителей – 33-летний Артем и 29-летний Алексей.

Как выяснилось, оба имеют косвенное отношение к Новокрещёнову. Они родные братья женщин, ранее находящихся в отношениях с погибшим. Артем – брат экс-супруги Андрея Новокрещёнова – Евгении, а Алексей – брат Марии, с которой глава поселка жил на момент гибели.

По словам родных, подозрение на этих молодых людей пало по результатам ольфакторной экспертизы, то есть экспертизы следов пахнущих веществ из крови и пота человека.

«Как нам объяснил адвокат, на куртке и штанах Андрея нашли запах. И есть экспертиза по запаху», – рассказала Евгения, родная сестра Артема.

В день, когда ее брату и Алексею продлили меру пресечения и оставили в СИЗО Благовещенска до начала февраля, девушка вышла на одиночный пикет на центральной площади Новобурейского.

Родные и близкие задержанных ставят по сомнение полученные после этой экспертизы результаты. «Мы не можем до конца изучить, как отбирался и хранился материал, потому что экспертиза очень сложная. К вещдокам, которые потом на экспертизе используются, к ним предъявляются определенные требования по хранению, то ли в фольге либо в стеклянной банке, в общем в определенных условиях», – говорит супруга Артема Юлия.

«По поводу экспертизы – она очень неоднозначная и редко проводимая. Суть в том, что два года назад на месте преступления были изъяты какие-то улики, вещи потерпевшего. И для этой ольфакторной экспертизы вещдоки должны храниться специальным образом, есть всякие нюансы. У меня нет информации, как они это изымали. Есть вопросы к тому, как хранились улики, как они собирались и упаковывались. Поэтому и ставлю ее результаты под сомнение», – говорит жена Алексея Алена Татаренко.

Но главное, что заставляет родных сомневаться в виновности обоих мужчин, это то, что, по словам жен Артема и Алексея, у обоих на время совершения преступления есть алиби.

«Алексей – сотрудник Росгвардии. На работу на смену он заступал в ночь в половине седьмого, то есть как раз когда пропал Новокрещёенов. На работу муж добирается не сам на своей машине, а за ним приезжает наряд, полицейская машина. За ним приехали, все его видели, он дальше идет вооружаться в отдел полиции, тоже расписывается там в журнале. По-моему, там даже камеры есть. В это время все его видели. И сотрудники, кто его видел, – и на пульте, и начальство – они все написали объяснительные после его задержания», – сетует Алена.

«Мы были в Благовещенске всей семьей в этот день. Андрей был нашим родственником, и нас неоднократно вызывали на допросы в самом начале. Мы вспомнили все, что делали в этот день. Первого числа ко мне прилетела сестра из Москвы, а 2-го числа в обед мы поехали в Благовещенск. Были там в 4 часа дня, встречались с другом, заехали домой, поехали в магазин, где пробыли до 7 часов вечера. Третьего числа утром он сдавал ежемесячный отчет, сотрудники это подтверждают. В городе мы были до 6 ноября. Есть масса свидетелей», – рассказывает Юлия.

Мотив для совершения преступления – еще один повод для близких усомниться в виновности Артема и Алексея. По словам их жен, следствие полагает, что оба мужчины решили заступиться за родных сестер, которых якобы обидел Андрей Новокрещёнов. С первой супругой – Евгенией, действительно был не очень красивый развод.

«Нас в семье семеро и братьев много, они пытались с ним [Новокрещёновым] поговорить, но даже когда вывозили мои вещи из квартиры, ни у кого даже не было в мыслях вред нанести друг другу. Мирно поговорили и ушли. Я еще такой человек, что не выношу эти скандалы на люди», – говорит бывшая супруга погибшего и сестра Артема Евгения.

По словам жены Артема Юлии, в качестве мотива следствие рассматривает и ее увольнение из администрации, которой руководил погибший.

«Когда-то я работала в администрации. Но потом у Андрея был развод с супругой [Евгенией], появилась вторая семья, и, естественно, отношения уже были не настолько хорошими, как прежде. А девушка, с которой он на тот момент начал жить, она тоже работала в коллективе. И он все метался из семьи к девушке, и отношения в семье очень портились. И он меня попросил уволиться из администрации. Зимой 2016 года я уволилась. Сейчас следователь говорит Артему, что мотивом послужило то, что он уволил меня с работы. Так я нашла работу в тысячу раз лучше, в администрации я зарабатывала 13 тысяч – за что там держаться? В принципе, никаких обид вообще. Конечно, мне было неприятно, мне кажется, это любого бы обидело, что личные отношения перешли на рабочие. Но через несколько месяцев я нашла лучшую работу», – отвечает девушка.

Не согласна, что у брата был мотив убивать и сожительница Новокрещёнова Мария.

«Одна из версий следствия, что брат решил заступиться, потому что Андрей меня избивал, но такого не было. У Андрея и моего брата были нормальные отношения. Я не скажу, что они очень близко общались, потому что Андрей только начинал налаживать отношения с моими родственниками. У них не было ни конфликтов, ни приязненных отношений», – уверяет девушка.

Кроме того, абсолютно все опрошенные близкие Артема и Алексея в один голос утверждают, что молодые люди, обвиняемые в убийстве, не были знакомы.

Родные Артема в убийстве Андрея Новокрещёнова подозревают другого человека. По их словам, на него они указывали и следствию. Но ни к каким результатам это пока не привело.

«Мы, наоборот, с самого начала пытались помочь следствию, чтобы нашли реальных убийц. Надо слюну сдать? Пожалуйста. Полиграфы проходили. Если бы это сделали мы, на первом же полиграфе это бы показало. Но в итоге все повернулось против нас, и мы от этого просто в шоке», – признается брат Артема Александр.

Корреспондент Амур.инфо направил запрос в Амурское следственное управление для получения комментария.