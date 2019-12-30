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30декабря
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сегодня, 17:33 0

В Хабаровске ФСБ задержала вербовщика террористов

В Хабаровске ФСБ задержала вербовщика террористов
Фото: todaykhv.ru

В ФСБ России возбуждено два уголовных дела в отношении 45-летнего жителя Хабаровска. Мужчину обвиняют в пропаганде терроризма и в участии в деятельности террористической организации.

Сейчас гражданин находится под стражей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Обвиняемый приехал в Хабаровский край из Узбекистана в 2012 году. В 2015-м он получил гражданство России. На Дальнем Востоке трудился разнорабочим.

«Обвиняемый придерживается радикальных религиозных взглядов, в 2019 году с помощью интернет-мессенджера он общался с одним из членов международной террористической организации, после чего вступил в ее ряды. Гражданин получил и выполнял задачу ведения пропаганды, после чего он выложил на различных страницах в социальных сетях видеоролики с предложениями финансировать боевиков или примкнуть к незаконным вооруженным формированиям», – сообщил официальный представитель УФСБ России по Хабаровскому краю Ольга Алькина.

За участие в деятельности организации, признанной в России террористической, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. За пропаганду идей терроризма можно отправиться в колонию на срок до 7 лет.

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#Дальний Восток #закон #криминал #происшествия

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