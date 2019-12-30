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Энергетики готовы к пиковым холодам и длинным выходным

Энергетики готовы к пиковым холодам и длинным выходным
Фото: Амур.инфо

На Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС принимают дополнительные меры для бесперебойного теплоснабжения Благовещенска и поселка Прогресс в период празднования Нового года. В преддверии длительных новогодних каникул обе станции филиала «Амурская генерация» АО ДГК работают в режиме повышенной готовности.

Проведен мониторинг узких мест оборудования, создан аварийный запас расходных материалов, организован постоянный контроль над всем оборудованием энергопредприятий, а также приведена в готовность автомобильная и тяжелая техника.

Энергетики проверили исправность пожарной сигнализации во всех помещениях на станциях амурского филиала. Для всех смен оперативного персонала Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС проведена противопожарная спецподготовка.

Для того чтобы надежно обеспечить жителей Благовещенска и Прогресса теплом в Новый год и избежать аварийных ситуаций, в течение всех праздничных дней на Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС будут находиться дежурные ремонтные бригады, организовано ежедневное дежурство технических руководителей станций, сообщает пресс-служба ТЭЦ.

«Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС продолжают работать в строгом соответствии с температурными графиками. Кроме того, станции успешно выполняют требования системного администратора по выработке электрической энергии. Благовещенская ТЭЦ несет нагрузку в 360 МВт (из 404 МВт номинальной мощности), Райчихинская ГРЭС – 85 МВт (из 102 МВт номинальной мощности). Энергетики делают все возможное, чтобы в праздники в домах горожан было тепло и уютно», – сказал директор филиала «Амурская генерация» Сергей Руденко.

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#праздники

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