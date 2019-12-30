Мужчина выжил при падении с 30 этажа благодаря рукавицам

В китайском городе Гуйчжоу мужчина упал с 30 этажа в шахту лифта и выжил. В этом ему помогли защитные рукавицы.

Рабочий вызвал лифт на 30-м этаже и шагнул в открывшиеся перед ним двери. Мужчина не заметил, что кабины лифта за дверями не было. В последний миг ему удалось ухватиться за трос. Благодаря тому, что на руках у рабочего оказались защитные рукавицы, ему удалось не только замедлить падение, но и полностью остановиться в районе 8 этажа

Зависнув на одном уровне, мужчина смог достать телефон и вызвать подмогу. Отмечается, что до момента прибытия спасателей ему удалось провисеть на тросе около 20 минут.

Мужчину извлекли из шахты лифта и обнаружили, что он не получил никаких травм и отделался лишь легким испугом, сообщает Eg.ru.