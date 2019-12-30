В Приамурье в 2020 году отремонтируют более 12 километров дорог

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

В Амурской области на 95 % проведена контрактация в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году объем работ по ремонту дорог превысит уровень 2019 года.

«В предстоящий дорожный сезон мы заключаем контракты раньше. Ранняя контрактация позволит приступить к ремонту с наступлением положительных температур весной. Всего в 2020 году запланировано проведение работ на девяти объектах, среди них пять объектов в Благовещенской агломерации. Количество объектов меньше в 2020 году, чем в 2019 году, но протяженность и объем работ больше», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

До конца октября 2020 года в рамках национального проекта в Благовещенске отремонтируют три масштабных участка улично-дорожной сети: улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой, Воронкова от Игнатьевского шоссе до Тепличной и путепровод на Загородной – Северной.

Как сообщало Амур.инфо, на участке улицы Калинина будет выполнен ремонт проезжей части, тротуара, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. По улице Воронкова рабочие также проведут ремонт дорожного покрытия, нанесут разметку, отремонтируют ливневую канализацию и установят дорожные знаки.

В Благовещенском районе завершится реконструкция улицы Василенко, будет заасфальтировано 2,3 километра дороги. Ремонт улицы начался в 2019 году. Кроме того, проведены торги и определен подрядчик на ремонт улицы Центральной в селе Чигири.

На региональной дорожной сети на двух участках автомобильной дороги Благовещенск – Гомелевка в рамках нацпроекта заключены контракты на принципах «жизненного цикла». Контракты включают в себя ремонт участка в течение одного дорожного сезона и дальнейшее содержание объектов в течение последующих 3 лет.

В 2020 году завершится реконструкция двух мостов в Мазановском и Шимановском районах: это мост на дороге «Обход Шимановска» и мост через реку Басманка на трассе Введеновка – Февральск – Экимчан. Работы по реконструкции переходов были начаты в 2019 году и должны быть закончены к концу 2020 года.