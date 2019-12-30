ГУ МЧС по Амурской области призывает помнить о безопасности в новогодние праздники

В новогодние праздники жители Амурской области чаще обращаются за помощью пожарных и спасателей. Об этом говорят статистические данные. Так, за 12 дней предыдущего праздника, с 29 декабря 2018 по 9 января 2019 года, в области произошло больше 120 пожаров.

Чтобы продолжительные новогодние и рождественские праздники не закончились несчастным случаем, специалисты по безопасности жизнедеятельности напоминают основные правила поведения и телефонные номера, которые пригодятся в случае беды.

Количество пожаров, согласно многолетним данным, в период новогодних каникул возрастает. Например, за 12 дней предыдущего праздника, с 29 декабря 2018 по 9 января 2019 года, в области произошло 124 пожара, в огне которых погибли 5 человек, 2 человека были травмированы. 46 пожаров, а это 37 %, произошли в жилом секторе, горели жилые дома, квартиры, надворные постройки и гаражи. Кроме того, в 63 случаях (50,8 %) пожарные тушили возгорание мусора не только на открытых территориях, но и в жилом секторе.

Инспекторы государственного пожарного надзора напоминают амурчанам о соблюдении правил пожарной безопасности и призывают быть осторожными с огнём и соблюдать простые правила: не курить в постели, не позволять детям играть с пожароопасными предметами, не перегружать электропроводку.

В Приамурье стоят сильные морозы. В это время нарушение правил эксплуатации отопительных приборов – самая частая причина пожаров. Необходимо особенно тщательно следить за печным отоплением и электрооборудованием.

Необходимо соблюдать предельную осторожность и строго следовать правилам эксплуатации при запуске пиротехники. Использование пиротехнических изделий запрещено в закрытых помещениях, в местах массового скопления людей, в жилых дворах и на балконах, а также на сценических площадках и стадионах. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность, а в случае трагических последствий – уголовную.

Многие любители зимней рыбалки в новогодние праздники выезжают на водоемы. Специалисты рекомендуют и там не забывать о мерах предосторожности. Выезд на лёд на автотранспорте всегда опасен и возможен только по официально разрешённым переправам.

Обстановка на дорогах в зимний период резко осложняется. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности: брать в дорогу чай в термосе, бутерброды, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Нужно положить в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб