Мама Тимати объяснила, зачем дала в рот внучки свой палец на ноге
Симона Юнусова активно ведет Инстаграм и показывает в своих постах жизнь старшей дочери Тимати. Недавно Симона выложила видео, которое вызвало огромный резонанс в сети – пятилетняя девочка обсосала на ноге палец бабушки.
Звездная бабушка ожидала критики за это видео, но явно не настолько много. В итоге видеоролик женщина удалила, а свой поступок попыталась объяснить через другой пост в Инстаграме.
По словам Симоны, кто-то может посчитать ее злой и шокирующей, но идти на поводу у толпы и подстраивать свой Инстаграм под мнение окружающих она не будет. Иронично, что при этом видеоролик, вызвавший ярость у людей, она все же удалила, сообщает Teleprigramma.pro.
«Я такая, какая есть, но «вылизывать» свой «Инстаграм» на потребу публике не стану. Если брезгливый ребенок такой, как Алиса, берет в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви», – пояснила мама Тимати.
Многие подписчики написали под публикацией, что испытали неприятные чувства во время просмотра видеозаписи: «Мне мерзко на это смотреть, я брезгливая», «Реально перебор», «Вы взрослая женщина и выставляете ЭТО», «Каждый сам решает, но вот такое до блювотины», – написали поклонники под постом.
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Для кого-то я злая, жёсткая, старая, шокирующая, чересчур откровенная, до сих пор пытающаяся танцевать, иметь своё мнение отличающееся от других... Спорить не буду, я такая, какая есть, но «вылизывать» свой Инстаграм на потребу публике, не стану. Я горжусь своей национальностью и возрастом, жизнью, которую прожила, накопленным опытом. Часто вижу один и тот же вопрос- «А вы читали, что про вас пишет Миро?» Читала один раз, больше не буду. Я предпочитаю жить в чистоте, а не в мусорной яме.Для меня чтение носит эстетический, или информативный характер, здесь нет ни того, ни другого, тогда зачем мне это?) И да, я всегда младенцев подмывала в обычной раковине. Тем, кто падает от этого в обморок, рекомендую страницы с золотыми ваннами и лепестками роз... Меня правда не трогает ни критика, ни пение дифирамбов. Только я знаю о себе всю правду, а остальное- домыслы. Пока у тебя в доме нет животных, вполне объяснимо отвращение от вида поцелуев в мохнатую морду, но, как только ты становишься хозяином и другом, то даже вопросов по этому поводу не возникает))) Так же и в жизни. Чтобы что-то понять, надо пройти этот путь самому... И в заключении... Если брезгливый ребёнок, такой, как Алиса, берёт в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви, всё остальное- домыслы...
Однако нашлись и те, кто поддержал Симону. Некоторые комментаторы отметили, что их дети тоже кусают за разные части тела. По их словам, таким образом малыши выражают любовь и привязанность.
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