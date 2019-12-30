Мама Тимати объяснила, зачем дала в рот внучки свой палец на ноге

Симона Юнусова активно ведет Инстаграм и показывает в своих постах жизнь старшей дочери Тимати. Недавно Симона выложила видео, которое вызвало огромный резонанс в сети – пятилетняя девочка обсосала на ноге палец бабушки.

Звездная бабушка ожидала критики за это видео, но явно не настолько много. В итоге видеоролик женщина удалила, а свой поступок попыталась объяснить через другой пост в Инстаграме.

По словам Симоны, кто-то может посчитать ее злой и шокирующей, но идти на поводу у толпы и подстраивать свой Инстаграм под мнение окружающих она не будет. Иронично, что при этом видеоролик, вызвавший ярость у людей, она все же удалила, сообщает Teleprigramma.pro.

«Я такая, какая есть, но «вылизывать» свой «Инстаграм» на потребу публике не стану. Если брезгливый ребенок такой, как Алиса, берет в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви», – пояснила мама Тимати.

Многие подписчики написали под публикацией, что испытали неприятные чувства во время просмотра видеозаписи: «Мне мерзко на это смотреть, я брезгливая», «Реально перебор», «Вы взрослая женщина и выставляете ЭТО», «Каждый сам решает, но вот такое до блювотины», – написали поклонники под постом.

Однако нашлись и те, кто поддержал Симону. Некоторые комментаторы отметили, что их дети тоже кусают за разные части тела. По их словам, таким образом малыши выражают любовь и привязанность.