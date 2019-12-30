В Тынде обновят парк техники

Фото: администрация Тынды

В 2020 году в Тынде планируется масштабное обновление парка дорожно-строительной техники. Администрация города планирует закупить автобусы и дорожную технику на общую сумму 50 миллионов рублей.

На эти деньги власти планируют приобрести вакуумную подметально-уборочную машину, два автогрейдера, фронтальный погрузчик, три комбинированные дорожные машины на базе КамАЗа, пять подметально-уборочных машин на базе МТЗ-82, экскаватор, виброкаток, две дежурных машины для подвоза работников. Администрация Тынды рассчитывает на финансовую помощь и со стороны правительства Амурской области.

Тем временем для повышения эффективности уборки снега руководство МУП «Чистый город» усовершенствовало трактор «Беларусь МТЗ-82» с помощью навесного снегоуборочного оборудования. Тестовая уборка слежавшегося снега на Красной Пресне прошла успешно, работа будет продолжена и на других улицах Тынды, информирует пресс-служба администрации Тынды.