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В Амурской области в 2019 году восстановлены права более 600 дольщиков

В Амурской области в 2019 году восстановлены права более 600 дольщиков
Фото: pixabay.com

В прокуратуре Амурской области на заседании рабочей группы рассмотрели вопрос защиты прав участников долевого строительства жилья. В целом в этом году в регионе количество проблемных домов сократилось, восстановлены права более 600 дольщиков.

Всего в 2019 году прокуратура Амурской области выявила свыше 400 нарушений при строительстве многоквартирных домов. Чаще всего нарушались сроки строительства. Кроме этого, застройщики не направляли уведомления о переносе сроков, не размещали сведения о застройщике и проекте строительства. Также – отступали от строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, санитарных норм.

Чтобы права амурчан соблюдались, прокуратура инициировала создание регионального закона о защите прав пострадавших участников долевого строительства. Также был утвержден Порядок передачи инвестором в собственность пострадавшим гражданам жилых помещений в многоквартирных домах.

Кроме этого, в 2019 году были внесены изменения в бюджет. В результате примерно 380 дольщиков получили выплаты в сумме 379 миллионов рублей из средств налогоплательщиков.

«Проводится работа по внесению изменений в постановление правительства области в части корректировки критерия отнесения граждан к пострадавшим участникам долевого строительства и расширения периода заключения договоров. Указанные изменения позволят оказать меры поддержки еще 24 пострадавшим гражданам», – говорится в сообщении прокуратуры Амурской области.

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#закон #строительство

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